Quais contratos estão envolvidos?
Todos os contratos e dados relacionados aos passes Navigo são afetados pela transferência para a Île-de-France Mobilités. De fato, para viajar dentro da rede de transporte da Île-de-France, você fez dois "contratos":
Um passe Navigo (Contrato Comercial): Este é o cartão inteligente personalizado que serve como suporte para pacotes ou contratos de transporte, conforme os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso disponíveis no seguinte endereço: https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu
NB: Um passe Navigo que não vem carregado com passe ou contrato de transporte não é um bilhete de transporte e, por si só, não permite que você viaje na rede de transporte em Île-de-France.
E
Um passe ou um bilhete de temporada (Contrato de Transporte): este é o bilhete de transporte que permite viajar de acordo com os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso, que variam conforme a natureza do bilhete:
- Tarifa integral ou ingresso anual Sênior da temporada Navigo
- Assinatura do Navigo Imagin'r
- Passes mensais e semanais Navigo
- A solidariedade com o Navigo Passa por Meses e Semanas
- Passes Navigo Gratuitos
- Pacote Ametista
- Navigo Liberté + contratos
- Outros possíveis direitos do titular para se beneficiar de uma tarifa reduzida da Solidarité Transport
Os Termos e Condições podem ser consultados no seguinte endereço: https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu