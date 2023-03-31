Todos os contratos e dados relacionados aos passes Navigo são afetados pela transferência para a Île-de-France Mobilités. De fato, para viajar dentro da rede de transporte da Île-de-France, você fez dois "contratos":

Um passe Navigo (Contrato Comercial): Este é o cartão inteligente personalizado que serve como suporte para pacotes ou contratos de transporte, conforme os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso disponíveis no seguinte endereço: https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu

NB: Um passe Navigo que não vem carregado com passe ou contrato de transporte não é um bilhete de transporte e, por si só, não permite que você viaje na rede de transporte em Île-de-France.

E

Um passe ou um bilhete de temporada (Contrato de Transporte): este é o bilhete de transporte que permite viajar de acordo com os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso, que variam conforme a natureza do bilhete:

Tarifa integral ou ingresso anual Sênior da temporada Navigo

Assinatura do Navigo Imagin'r

Passes mensais e semanais Navigo

A solidariedade com o Navigo Passa por Meses e Semanas

Passes Navigo Gratuitos

Pacote Ametista

Navigo Liberté + contratos

Outros possíveis direitos do titular para se beneficiar de uma tarifa reduzida da Solidarité Transport

Os Termos e Condições podem ser consultados no seguinte endereço: https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu