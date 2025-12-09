Em uma linha usada regularmente, recomendamos que você marque sua parada nos favoritos, permitindo que você consulte seus horários com mais facilidade no aplicativo e site da Île-de-France Mobilités.

No aplicativo Île-de-France Mobilités

Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.

Vá para a seção de Horários.

Selecione o meio de transporte, a linha, a direção (apenas metrô e ônibus) e a parada.

Toque na estrela no canto superior direito para salvar a parada como favorita.

Para trens e RER, preencha a direção (estação de chegada) e confirme.

Para bondes, selecione a direção.

Encontre os horários do favorito na tela inicial ("Partidas próximas") ou na área "Meus favoritos" (simbolizada por uma estrela) na seção de Horários.

Para remover uma parada dos seus favoritos, clique na parada em questão e depois desmarque o ícone de estrela.