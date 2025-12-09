Como posso acessar facilmente os horários da minha linha/parada?
Em uma linha usada regularmente, recomendamos que você marque sua parada nos favoritos, permitindo que você consulte seus horários com mais facilidade no aplicativo e site da Île-de-France Mobilités.
No aplicativo Île-de-France Mobilités
- Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.
- Vá para a seção de Horários.
- Selecione o meio de transporte, a linha, a direção (apenas metrô e ônibus) e a parada.
- Toque na estrela no canto superior direito para salvar a parada como favorita.
- Para trens e RER, preencha a direção (estação de chegada) e confirme.
- Para bondes, selecione a direção.
- Encontre os horários do favorito na tela inicial ("Partidas próximas") ou na área "Meus favoritos" (simbolizada por uma estrela) na seção de Horários.
Para remover uma parada dos seus favoritos, clique na parada em questão e depois desmarque o ícone de estrela.
No site da Île-de-France Mobilités
Por favor, note que é necessário estar logado em uma conta Île-de-France Mobilités Connect para poder salvar seus favoritos no site da Île-de-France Mobilités.
- Acesse o site da Île-de-France Mobilités.
- Vá para a seção de Horário de Funcionamento do menu "Navegar".
- Escolha o meio de transporte (trem, RER, metrô, bonde, cabo ou ônibus).
- Selecione a linha ou insira o número do ônibus na barra de busca.
- Escolha as paradas de partida e chegada desejadas.
- Clique no botão "Adicionar aos Agendamentos Favoritos".
- Acesse o horário na seção de Horáriosclicando na estrela.
Para remover uma parada dos favoritos, clique na parada relevante na página "Favoritos" na seção de Horários e desmarque o ícone de estrela.