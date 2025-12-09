As paradas ou os favoritos do horário permitem que você encontre os horários das suas linhas com um clique.

No aplicativo Île-de-France Mobilités

Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.

Vá para a seção de Horários.

Selecione o meio de transporte, a linha, a direção (apenas metrô e ônibus) e a parada.

Toque na estrela no canto superior direito para salvar a parada como favorita.

Para trens e RER, preencha a direção (estação de chegada) e confirme.

Para bondes, selecione a direção.

Encontre os horários do favorito na tela inicial ou no espaço "Meus favoritos" (simbolizado por uma estrela) na seção de Horários.

Para remover uma parada dos seus favoritos, clique na parada em questão e depois desmarque o ícone de estrela.

No site da Île-de-France Mobilités

Por favor, note que é necessário estar conectado a uma conta Connect para poder salvar seus favoritos no site da Île-de-France Mobilités.

Acesse o site da Île-de-France Mobilités.

Vá para a aba Agendas.

Escolha o meio de transporte (trem, RER, metrô, bonde, cabo ou ônibus).

Selecione a linha ou insira o número do ônibus na barra de busca.

Escolha as paradas de partida e chegada desejadas.

Clique no botão "Adicionar aos Agendamentos Favoritos".

Acesse os horários na aba Agendasclicando na estrela.

Para remover uma parada dos favoritos, clique na parada relevante na página "Favoritos" na seção de Horários e desmarque o ícone de estrela.