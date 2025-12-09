Os favoritos das linhas fornecem informações em tempo real: assinar rotas de uso regular permite que você receba automaticamente alertas em caso de interrupção.

No aplicativo Île-de-France Mobilités

Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.

Vá para a seção de Informações de Trânsito.

Selecione o meio de transporte e a linha e/ou parada.

Toque no sino no canto superior direito da tela.

Acesse os alertas de tráfego da linha diretamente pela página inicial da aba "Informações de Tráfego".

Ou seja: Você pode consultar e gerenciar seus favoritos (horário para alertas de trânsito, modificação, exclusão) centralmente, indo para a seção Meu Espaço > Meus Favoritos.

Você pode personalizar os horários e métodos de recebimento de alertas de trânsito (e-mails ou notificações) indo na aba Meu Espaço > Meus Alertas e Notificações.

No site da Île-de-France Mobilités

Por favor, note que é necessário estar logado em uma conta Île-de-France Mobilités Connect para poder salvar seus alertas de trânsito favoritos no site da Île-de-France Mobilités.

Acesse o site da Île-de-France Mobilités.

Vá para a aba Informações de Trânsito.

Escolha o meio de transporte e a linha e/ou parada.

Toque no sino no topo da tela.

Ou seja: Você pode gerenciar seus favoritos de linha (personalização de horários, modificação, exclusão) centralizadamente indo para a seção Meu Espaço > Meus Favoritos.