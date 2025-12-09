Buscas de rota podem ser adicionadas aos favoritos para serem facilmente iniciadas na tela inicial. Salvar um roteiro detalhado permite acessar o conteúdo no modo offline e receber uma notificação pouco antes da sua partida.

No aplicativo Île-de-France Mobilités

Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.

Procure direções para ver a rota que você quer favoritar.

Clique na opção de rota que melhor se encaixa com você.

Clique no ícone de estrela no canto superior direito da tela.

Encontre seu passeio salvo como favorito na página inicial do app.

Ou seja: Salvar uma viagem como favorito automaticamente assina você nas informações de tráfego das linhas associadas. Você pode personalizar os horários e o método de receber alertas (e-mail ou notificação) ou cancelar a inscrição acessando o Meu Espaço> Meus Alertas e Notificações.

No site da Île-de-France Mobilités

Por favor, note que é necessário estar logado em uma conta Connect para poder salvar seus alertas de trânsito favoritos no site da Île-de-France Mobilités.

Acesse o site da Île-de-France Mobilités.

Procure direções para ver a rota que você quer favoritar.

Clique no símbolo em estrela "Marcar minha busca" nos resultados da rota.

Ou seja: Você pode acessar e gerenciar seus favoritos de viagem centralizadamente indo na seção Meu Espaço > Meus Favoritos.