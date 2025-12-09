Como você salva e gerencia seus brinquedos recorrentes como favoritos?
Buscas de rota podem ser adicionadas aos favoritos para serem facilmente iniciadas na tela inicial. Salvar um roteiro detalhado permite acessar o conteúdo no modo offline e receber uma notificação pouco antes da sua partida.
No aplicativo Île-de-France Mobilités
- Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.
- Procure direções para ver a rota que você quer favoritar.
- Clique na opção de rota que melhor se encaixa com você.
- Clique no ícone de estrela no canto superior direito da tela.
- Encontre seu passeio salvo como favorito na página inicial do app.
Ou seja: Salvar uma viagem como favorito automaticamente assina você nas informações de tráfego das linhas associadas. Você pode personalizar os horários e o método de receber alertas (e-mail ou notificação) ou cancelar a inscrição acessando o Meu Espaço> Meus Alertas e Notificações.
No site da Île-de-France Mobilités
Por favor, note que é necessário estar logado em uma conta Connect para poder salvar seus alertas de trânsito favoritos no site da Île-de-France Mobilités.
- Acesse o site da Île-de-France Mobilités.
- Procure direções para ver a rota que você quer favoritar.
- Clique no símbolo em estrela "Marcar minha busca" nos resultados da rota.
Ou seja: Você pode acessar e gerenciar seus favoritos de viagem centralizadamente indo na seção Meu Espaço > Meus Favoritos.