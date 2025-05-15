Uma vez validado, um bilhete t+ permite, sem limites de distância, as seguintes conexões:

1. conexões entre linhas de metrô e linhas RER em Paris, via rotas autorizadas por um período inferior ou igual a 1h30 a partir do momento da validação da entrada;

2. Transferências entre linhas de ônibus, e entre essas linhas de ônibus e linhas de bonde, durante um período de 1 hora e 30 minutos entre a 1ª e a última validação, sujeita às seguintes disposições:

Viagens de ida e volta e interrupções com o mesmo bilhete t+ na mesma linha de ônibus ou bonde não são permitidas,

Na linha do funicular de Montmartre, o bilhete t+ permite fazer uma viagem (para cima ou para baixo), sem nenhuma transferência.

