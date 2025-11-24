Se você tiver um bilhete válido no seu iPhone ou Apple Watch, pode viajar em toda a rede de transporte da Île-de-France, dentro dos limites das datas e zonas selecionadas no momento da compra.

Para validar seu ticket, segure a parte superior do seu iPhone ou a tela do Apple Watch no alvo de leitura sem contato do validador. Para facilitar a entrada no validador, é fortemente recomendado ativar o modo "transporte expresso" no seu cartão Navigo no app Apple Maps. Isso permite validar o bilhete carregado no seu iPhone ou Apple Watch com um gesto simples, sem precisar reativar ou desbloquear seu dispositivo para todas as suas viagens. Veja pergunta: o que é modo expresso? No aplicativo Maps, selecione seu cartão Navigo > (...) > Dados do Express >Transport Card ativados. Se o modo de transporte expresso não estiver ativado no cartão Navigo onde está localizado o bilhete que você deseja usar, você deve selecionar o cartão com o qual deseja viajar. Para isso, quando a tela estiver desbloqueada, pressione o botão direito duas vezes e selecione a carta que deseja usar para viajar. Essa operação deve ser repetida toda vez que você se compromete.

1 cartão Navigo no iPhone = 1 viajante

No iOS, também é possível criar diferentes cartões virtuais para armazenar os bilhetes de outros passageiros. Mas você deve estar em boa situação para validar cada cartão virtual.

Para viajar, escolha o cartão que deseja usar no aplicativo Wallet do seu iPhone.