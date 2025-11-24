Como faço para validar com meu iPhone ou Apple Watch?

Atualizado em 24 novembro 2025

Se você tiver um bilhete válido no seu iPhone ou Apple Watch, pode viajar em toda a rede de transporte da Île-de-France, dentro dos limites das datas e zonas selecionadas no momento da compra.

  1. Para validar seu ticket, segure a parte superior do seu iPhone ou a tela do Apple Watch no alvo de leitura sem contato do validador.
  2. Para facilitar a entrada no validador, é fortemente recomendado ativar o modo "transporte expresso" no seu cartão Navigo no app Apple Maps. Isso permite validar o bilhete carregado no seu iPhone ou Apple Watch com um gesto simples, sem precisar reativar ou desbloquear seu dispositivo para todas as suas viagens. Veja pergunta: o que é modo expresso?
  3. No aplicativo Maps, selecione seu cartão Navigo > (...) > Dados do Express >Transport Card ativados.
  4. Se o modo de transporte expresso não estiver ativado no cartão Navigo onde está localizado o bilhete que você deseja usar, você deve selecionar o cartão com o qual deseja viajar. Para isso, quando a tela estiver desbloqueada, pressione o botão direito duas vezes e selecione a carta que deseja usar para viajar. Essa operação deve ser repetida toda vez que você se compromete.

1 cartão Navigo no iPhone = 1 viajante

No iOS, também é possível criar diferentes cartões virtuais para armazenar os bilhetes de outros passageiros. Mas você deve estar em boa situação para validar cada cartão virtual.

Para viajar, escolha o cartão que deseja usar no aplicativo Wallet do seu iPhone.