Se você ficar sem bateria, alguns modelos de iPhone permitem que você continue validando por um certo período com seu cartão Navigo desmaterializado, desde que o modo de transporte expresso esteja ativado nesse cartão.

Se você tiver apenas um cartão Navigo desmaterializado no seu iPhone, o modo de transporte expresso está ativado por padrão nesse cartão, o que permite que você aproveite essa "reserva" caso a bateria esteja vazia

Se você tem vários cartões Navigo desmaterializados no seu iPhone, a "reserva" se aplica apenas ao cartão Navigo desmaterializado no qual você ativou o modo de transporte expresso