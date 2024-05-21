Posso viajar se meu iPhone ficar sem bateria?
Se você ficar sem bateria, alguns modelos de iPhone permitem que você continue validando por um certo período com seu cartão Navigo desmaterializado, desde que o modo de transporte expresso esteja ativado nesse cartão.
Se você tiver apenas um cartão Navigo desmaterializado no seu iPhone, o modo de transporte expresso está ativado por padrão nesse cartão, o que permite que você aproveite essa "reserva" caso a bateria esteja vazia
Se você tem vários cartões Navigo desmaterializados no seu iPhone, a "reserva" se aplica apenas ao cartão Navigo desmaterializado no qual você ativou o modo de transporte expresso