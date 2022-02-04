Se você perdeu ou teve seu passe Navigo roubado, o que permitiu que você usasse seu Vélib', aqui estão os passos que você precisa seguir.

Para continuar usando transporte público:

Se você possui um passe Navigo personalizado (com sua foto): deve fazer uma declaração de perda ou roubo online no seu Espaço Pessoal ou na agência de vendas das operadoras, em certos contadores RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF. Seu passe Navigo será então substituído (diretamente na agência ou pelo correio, caso você declare online).

Se você possui um passe Navigo Easy ou Discovery: seu passe não é substituído, você deve adquirir um novo nos guichês ou balcões da RATP e no Bilhete de Serviços da SNCF da Navigo.

Para continuar usando o Velib':

Para evitar qualquer uso do serviço Vélib' sem seu conhecimento com seu passe Navigo, e para continuar usando o Vélib' durante o período de validade do seu passe, entre em contato com o atendimento ao cliente pelo telefone 01 76 49 1234, que fornecerá códigos de acesso para usar as bicicletas durante o restante do seu passe.