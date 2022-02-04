Para encontrar o histórico das suas compras no Vélib' feitas pelo aplicativo Île-de-France Mobilités, faça login no Île-de-France Mobilités Connect, depois vá para a seção "Menu" e, tocando no seu nome, para "Minhas últimas compras".

Por favor, note: você deve estar conectado à Île-de-France Mobilités Connect no momento da sua compra para se beneficiar deste serviço.

Esta página resume todas as compras realizadas, mas não inclui os valores cobrados caso você exceda seu plano. Esses valores serão comunicados a você pelo Vélib', por e-mail, 7 dias após o término da validade do seu passe.