No aplicativo Île-de-France Mobilités, você pode comprar os seguintes passes Vélib':

O Ticket V, para uma viagem em um Vélib' mecânico ou elétrico;

O clássico passe de 24 horas, incluindo 30 minutos em um Vélib' mecânico por 24 horas;

O passe elétrico de 24 horas, incluindo 45 minutos em um Vélib' elétrico e 60 minutos em um Vélib' mecânico, por 24 horas;

O passe de 3 dias, incluindo 45 minutos em um Vélib' elétrico e 60 minutos em um Vélib' mecânico, para 72 minutos.

Os passes permitem alugar até 5 bicicletas simultaneamente.

Para mais informações sobre esses pacotes, acesse Vélib'.