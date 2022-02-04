Quais pacotes Vélib' estão disponíveis no aplicativo Île-de-France Mobilités?
No aplicativo Île-de-France Mobilités, você pode comprar os seguintes passes Vélib':
- O Ticket V, para uma viagem em um Vélib' mecânico ou elétrico;
- O clássico passe de 24 horas, incluindo 30 minutos em um Vélib' mecânico por 24 horas;
- O passe elétrico de 24 horas, incluindo 45 minutos em um Vélib' elétrico e 60 minutos em um Vélib' mecânico, por 24 horas;
- O passe de 3 dias, incluindo 45 minutos em um Vélib' elétrico e 60 minutos em um Vélib' mecânico, para 72 minutos.
Os passes permitem alugar até 5 bicicletas simultaneamente.
Para mais informações sobre esses pacotes, acesse Vélib'.