Quais pacotes Vélib' estão disponíveis no aplicativo Île-de-France Mobilités?

Atualizado em 04 fevereiro 2022

No aplicativo Île-de-France Mobilités, você pode comprar os seguintes passes Vélib':

  • O Ticket V, para uma viagem em um Vélib' mecânico ou elétrico;
  • O clássico passe de 24 horas, incluindo 30 minutos em um Vélib' mecânico por 24 horas;
  • O passe elétrico de 24 horas, incluindo 45 minutos em um Vélib' elétrico e 60 minutos em um Vélib' mecânico, por 24 horas;
  • O passe de 3 dias, incluindo 45 minutos em um Vélib' elétrico e 60 minutos em um Vélib' mecânico, para 72 minutos.

Os passes permitem alugar até 5 bicicletas simultaneamente.
Para mais informações sobre esses pacotes, acesse Vélib'.