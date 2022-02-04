Primeiro, certifique-se de que seu telefone é compatível:

A maioria dos celulares Android NFC com pelo menos a versão Android 6.0 é compatível.

Todos os modelos a partir do iPhone 7 são compatíveis pelo menos com a versão iOS 13 e com o iOS 14.5 para os iPhones XR, XS e XS Max com a versão mais recente do aplicativo.

Se for esse o caso, certifique-se de que o NFC do seu celular está ativado (nas Configurações do seu telefone).

Por fim, verifique o posicionamento do passe Navigo em relação ao telefone, que varia de telefone para telefone:

Na maioria dos celulares Android, você precisa apresentar o passe na parte de trás do aparelho,

· Nos modelos Sony Xperia XZ e Sony Xperia X, você precisa colocar o cartão voltado para a tela,

· Nos iPhones, você deve clicar em "Ler meu passe" antes de apresentar o passe no cartão no topo do telefone, voltado para a tela ou atrás. Para os iPhones XR, XS e XS Max, você precisa de pelo menos o iOS 14.5, e para o aplicativo IDFM, a versão mais recente da 7.0.5 é necessária.

Na vibração, seu passe é detectado e pronto para ser recarregado: a leitura/escrita continua, então você não deve mover o passe e esperar por confirmação visual do app antes de remover o passe.



