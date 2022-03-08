Bérangère Decros, Gerente de Projetos de Marketing e Bilhetagem na Île-de-France Mobilités

Meu trabalho: gerente de projetos de marketing e ticketing

A atividade do meu departamento consiste em projetar, implementar, comercializar e operar os serviços de Bilhetagem e Informação ao Passageiro que permitem aos residentes da Île-de-France viajar facilmente pela região da Île-de-France. No que me diz respeito, estou especificamente envolvido no mundo da venda de bilhetes.

Bilhetagem é um termo que abrange tudo que permite comprar bilhetes de transporte e viajar validando seu bilhete em equipamentos de validação (terminais em estações de trem e metrô, validadores em bondes ou ônibus). Isso também inclui diferentes formas de assinaturas, métodos de pagamento, mídias de validação e até mesmo a rede de distribuição...

Dentro deste departamento, tenho duas missões principais:

1. O projeto de novos serviços. Isso consiste, por um lado, em identificar as necessidades não cobertas pela oferta atual e, em seguida, definir e estruturar as soluções de amanhã para atendê-las.

Isso nos levou, por exemplo, a desenvolver a oferta existente da Navigo com a implementação de um passe como o Navigo Liberté+, que permite que você seja cobrado apenas se viajar! Ou a implementação do SMS Ticket a bordo dos ônibus.

Mas esses novos serviços também envolvem uma abordagem geral da mobilidade, buscando tornar as viagens mais fluidas para os moradores de Île-de-France, graças a ofertas e serviços que combinam transporte público com todos os outros serviços de mobilidade sustentável (ciclismo, carona, compartilhamento de carros, etc.).

2. O desenvolvimento de parcerias, para experimentar e depois implementar novas ofertas e recursos para os residentes de Île-de-France. Em termos muito concretos, isso se traduz em: