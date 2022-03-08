Bérangère Decros, Gerente de Projetos de Marketing e Bilhetagem na Île-de-France Mobilités
Meu trabalho: gerente de projetos de marketing e ticketing
A atividade do meu departamento consiste em projetar, implementar, comercializar e operar os serviços de Bilhetagem e Informação ao Passageiro que permitem aos residentes da Île-de-France viajar facilmente pela região da Île-de-France. No que me diz respeito, estou especificamente envolvido no mundo da venda de bilhetes.
Bilhetagem é um termo que abrange tudo que permite comprar bilhetes de transporte e viajar validando seu bilhete em equipamentos de validação (terminais em estações de trem e metrô, validadores em bondes ou ônibus). Isso também inclui diferentes formas de assinaturas, métodos de pagamento, mídias de validação e até mesmo a rede de distribuição...
Dentro deste departamento, tenho duas missões principais:
1. O projeto de novos serviços. Isso consiste, por um lado, em identificar as necessidades não cobertas pela oferta atual e, em seguida, definir e estruturar as soluções de amanhã para atendê-las.
Isso nos levou, por exemplo, a desenvolver a oferta existente da Navigo com a implementação de um passe como o Navigo Liberté+, que permite que você seja cobrado apenas se viajar! Ou a implementação do SMS Ticket a bordo dos ônibus.
Mas esses novos serviços também envolvem uma abordagem geral da mobilidade, buscando tornar as viagens mais fluidas para os moradores de Île-de-France, graças a ofertas e serviços que combinam transporte público com todos os outros serviços de mobilidade sustentável (ciclismo, carona, compartilhamento de carros, etc.).
2. O desenvolvimento de parcerias, para experimentar e depois implementar novas ofertas e recursos para os residentes de Île-de-France. Em termos muito concretos, isso se traduz em:
- Île-de-France Mobilités Connect, uma conta única que permite acesso a todos os serviços de transporte público em Île-de-France (implantação em andamento), mas também a serviços de carona...
- A venda de serviços complementares de mobilidade, como a integração do Vélib' diretamente ao aplicativo Île-de-France Mobilités, para oferecer aos nossos clientes uma jornada que permaneça totalmente ancorada no ambiente Île-de-France Mobilités.
- Experimentos com intermediários com empresas, para facilitar o reembolso aos empregadores...
Habilidades e qualidades
As 4 habilidades-chave para ter sucesso no meu trabalho
- Senso de atendimento ao cliente
- Multitarefa (a capacidade de gerenciar múltiplas atividades ao mesmo tempo)
- Orientação, coordenação e gestão de projetos com múltiplas partes interessadas
- Saiba identificar oportunidades e priorizar
As qualidades que me servem diariamente
- Boas habilidades interpessoais, boa capacidade de fazer parte de um trabalho coletivo
- Uma forte capacidade de adaptação
- Resposta
- Habilidades de escuta e análise
Como é minha vida diária no trabalho?
Reuniões contínuas! ;)
Mas também a gestão de nossos prestadores de serviços de gestão de projetos e gestão de projetos, a definição e escopo dos serviços, a análise das oportunidades de mercado, a definição da estratégia a ser proposta à gestão da Île-de-France Mobilités.
No meu dia a dia, também há muitas reuniões com parceiros e questões de negociação e contratação.
Também gerencio projetos para a realização de desenvolvimentos técnicos? Isso implica interagir com muitos stakeholders dentro da própria Île-de-France Mobilités, mas também com transportadoras, nossos parceiros, etc. desde a fase upstream com o escopo do serviço, até a fase downstream, o lançamento real do serviço ou produto.
Nas minhas missões também, há sessões de brainstorming, estudos de necessidades e pesquisas de mercado.
E, por fim, a configuração, o monitoramento e o feedback sobre os experimentos de novos serviços.
Minha origem
Estou na Île-de-France Mobilités há 3 anos. Anteriormente, trabalhei em um escritório de design por 12 anos – sendo 6 anos dedicados ao setor de transporte – antes de ingressar em uma operadora (Transdev) por 3 anos.
Por que eu amo meu trabalho?
Sinto que sou realmente útil, que meu trabalho está fazendo a diferença diariamente para as pessoas da região de Île-de-France – porque melhorar as condições de mobilidade significa trabalhar pela qualidade de vida de todos.
Também gosto do meu trabalho quando vejo os projetos se concretizando no terreno. E então, é muito gratificante influenciar pessoalmente a estratégia da empresa (definição do roteiro de serviço, priorização dos desenvolvimentos e definição das regras finas dos serviços prestados aos clientes).
Na Île-de-France Mobilités, as equipes e a gestão estão totalmente investidas em atender o povo da região da Île-de-France, todos estão caminhando na mesma direção: e isso é realmente gratificante no dia a dia.
Há 20 anos, peguei um emprego de verão na Transilien, vendendo ingressos na estação. E desde então, mantive um fio condutor comum de "transporte" ao longo da minha carreira. Uma coincidência? De modo algum!
As profissões de transporte são muito vastas e ricas, quando você pisa nisso é difícil sair desse setor realmente viciante, especialmente quando você tem uma fibra de "serviço público". Não hesite em tentar, você não vai querer sair!