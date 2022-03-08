Bérangère Decros, Gerente de Projetos de Marketing e Bilhetagem na Île-de-France Mobilités

Bérangère Decros, Gerente de Projetos de Marketing e Bilhetagem na Île-de-France Mobilités
Bérangère Decros, Gerente de Projetos de Marketing e Bilhetagem na Île-de-France Mobilités

Meu trabalho: gerente de projetos de marketing e ticketing

A atividade do meu departamento consiste em projetar, implementar, comercializar e operar os serviços de Bilhetagem e Informação ao Passageiro que permitem aos residentes da Île-de-France viajar facilmente pela região da Île-de-France. No que me diz respeito, estou especificamente envolvido no mundo da venda de bilhetes.

Bilhetagem é um termo que abrange tudo que permite comprar bilhetes de transporte e viajar validando seu bilhete em equipamentos de validação (terminais em estações de trem e metrô, validadores em bondes ou ônibus). Isso também inclui diferentes formas de assinaturas, métodos de pagamento, mídias de validação e até mesmo a rede de distribuição...

Dentro deste departamento, tenho duas missões principais:

1. O projeto de novos serviços. Isso consiste, por um lado, em identificar as necessidades não cobertas pela oferta atual e, em seguida, definir e estruturar as soluções de amanhã para atendê-las.

Isso nos levou, por exemplo, a desenvolver a oferta existente da Navigo com a implementação de um passe como o Navigo Liberté+, que permite que você seja cobrado apenas se viajar! Ou a implementação do SMS Ticket a bordo dos ônibus.

Mas esses novos serviços também envolvem uma abordagem geral da mobilidade, buscando tornar as viagens mais fluidas para os moradores de Île-de-France, graças a ofertas e serviços que combinam transporte público com todos os outros serviços de mobilidade sustentável (ciclismo, carona, compartilhamento de carros, etc.).

2. O desenvolvimento de parcerias, para experimentar e depois implementar novas ofertas e recursos para os residentes de Île-de-France. Em termos muito concretos, isso se traduz em:

  • Île-de-France Mobilités Connect, uma conta única que permite acesso a todos os serviços de transporte público em Île-de-France (implantação em andamento), mas também a serviços de carona...
  • A venda de serviços complementares de mobilidade, como a integração do Vélib' diretamente ao aplicativo Île-de-France Mobilités, para oferecer aos nossos clientes uma jornada que permaneça totalmente ancorada no ambiente Île-de-France Mobilités.
  • Experimentos com intermediários com empresas, para facilitar o reembolso aos empregadores...

Habilidades e qualidades

As 4 habilidades-chave para ter sucesso no meu trabalho

  1. Senso de atendimento ao cliente
  2. Multitarefa (a capacidade de gerenciar múltiplas atividades ao mesmo tempo)
  3. Orientação, coordenação e gestão de projetos com múltiplas partes interessadas
  4. Saiba identificar oportunidades e priorizar

As qualidades que me servem diariamente

  1. Boas habilidades interpessoais, boa capacidade de fazer parte de um trabalho coletivo
  2. Uma forte capacidade de adaptação
  3. Resposta
  4. Habilidades de escuta e análise

Como é minha vida diária no trabalho?

Reuniões contínuas! ;)

Mas também a gestão de nossos prestadores de serviços de gestão de projetos e gestão de projetos, a definição e escopo dos serviços, a análise das oportunidades de mercado, a definição da estratégia a ser proposta à gestão da Île-de-France Mobilités.

No meu dia a dia, também há muitas reuniões com parceiros e questões de negociação e contratação.

Também gerencio projetos para a realização de desenvolvimentos técnicos? Isso implica interagir com muitos stakeholders dentro da própria Île-de-France Mobilités, mas também com transportadoras, nossos parceiros, etc. desde a fase upstream com o escopo do serviço, até a fase downstream, o lançamento real do serviço ou produto.

Nas minhas missões também, há sessões de brainstorming, estudos de necessidades e pesquisas de mercado.

E, por fim, a configuração, o monitoramento e o feedback sobre os experimentos de novos serviços.

 

Minha origem

Estou na Île-de-France Mobilités há 3 anos. Anteriormente, trabalhei em um escritório de design por 12 anos – sendo 6 anos dedicados ao setor de transporte – antes de ingressar em uma operadora (Transdev) por 3 anos.

Por que eu amo meu trabalho?

Sinto que sou realmente útil, que meu trabalho está fazendo a diferença diariamente para as pessoas da região de Île-de-France – porque melhorar as condições de mobilidade significa trabalhar pela qualidade de vida de todos.

Também gosto do meu trabalho quando vejo os projetos se concretizando no terreno. E então, é muito gratificante influenciar pessoalmente a estratégia da empresa (definição do roteiro de serviço, priorização dos desenvolvimentos e definição das regras finas dos serviços prestados aos clientes).

Na Île-de-France Mobilités, as equipes e a gestão estão totalmente investidas em atender o povo da região da Île-de-France, todos estão caminhando na mesma direção: e isso é realmente gratificante no dia a dia.

Há 20 anos, peguei um emprego de verão na Transilien, vendendo ingressos na estação. E desde então, mantive um fio condutor comum de "transporte" ao longo da minha carreira. Uma coincidência? De modo algum!

As profissões de transporte são muito vastas e ricas, quando você pisa nisso é difícil sair desse setor realmente viciante, especialmente quando você tem uma fibra de "serviço público". Não hesite em tentar, você não vai querer sair!