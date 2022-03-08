Bastidores do Île-de-France Mobilités: encontro com quatro mulheres que fazem seu transporte crescer

Claire, Gwenaelle, Charlotte, Bérangère. Quatro mulheres entre as 258 especialistas empregadas na Île-de-France Mobilités. Quatro mulheres que, assim como seus 440 colegas, mulheres e homens, trabalham diariamente para aumentar nossa mobilidade em Île-de-France.

Por que essas quatro mulheres? Porque você não necessariamente conhece o trabalho deles. Porque você pode não suspeitar do papel crucial deles no seu trajeto diário. E porque mulheres como elas, como suas colegas, são essenciais para continuar melhorando a rede de transporte na Île-de-France.