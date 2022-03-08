Bastidores do Île-de-France Mobilités: encontro com quatro mulheres que fazem seu transporte crescer
Claire, Gwenaelle, Charlotte, Bérangère. Quatro mulheres entre as 258 especialistas empregadas na Île-de-France Mobilités. Quatro mulheres que, assim como seus 440 colegas, mulheres e homens, trabalham diariamente para aumentar nossa mobilidade em Île-de-France.
Por que essas quatro mulheres? Porque você não necessariamente conhece o trabalho deles. Porque você pode não suspeitar do papel crucial deles no seu trajeto diário. E porque mulheres como elas, como suas colegas, são essenciais para continuar melhorando a rede de transporte na Île-de-France.
Charlotte Quint, Gerente de Projetos de Competição de Ônibus
O trabalho dele?
"Participar da organização do concurso de todas as linhas de ônibus em Paris e nos subúrbios internos, até 2025."
Em termos concretos, isso significa que Charlotte está trabalhando na criação de uma rede harmonizada de ônibus em Île-de-France, com um alto nível de serviço...
Seu talento secreto?
"Saber como criar um diálogo entre autoridades públicas e atores privados"
Gwenaelle Larrey, Gerente de Operações de Marketing
O trabalho dele?
"Projete e gerencie o marketing de nossos diversos bilhetes de transporte, serviços e assinaturas."
O que significa, acima de tudo, que Gwenaelle está pensando nas melhores formas de facilitar a vida dos usuários, em todas as suas viagens.
Sua principal motivação?
"É um serviço público, é concreto."
Claire Dassy, Vice-Chefe do Departamento de Projetos de Superfície
O trabalho dele?
"Meu trabalho é criar novas linhas de bonde e ônibus com alto nível de serviço, para que as pessoas possam viajar distâncias curtas e médias"
Sua principal motivação?
"Gosto do meu trabalho porque acredito na importância e utilidade dos serviços públicos e em uma política real de transporte para abrir territórios e melhorar a vida nos bairros. Eu amo meu trabalho porque faz sentido."
Bérangère Decros, Gerente de Projetos de Marketing e Ticketing
O trabalho dele?
Projetar, implementar, comercializar e operarserviços de bilhetagem que permitem aos residentes de Île-de-France viajar com mais facilidade em Île-de-France.
Sua principal motivação?
"Tenho a sensação de que sou realmente útil, que meu trabalho está fazendo a diferença diariamente para as pessoas da região da Île-de-France – porque melhorar as condições de mobilidade significa trabalhar pela qualidade de vida de todos."