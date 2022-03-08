Gwenaelle Larrey, Chefe de Operações de Marketing da Île-de-France Mobilités
Gwenaelle Larrey nos conta sobre seu trabalho como Gerente de Operações de Marketing na Île-de-France Mobilités: suas missões diárias, as habilidades que ela tem para implementar... e todos os bons motivos para acordar todas as manhãs para ajudar os moradores de Île-de-France a viajar mais facilmente.
Meu trabalho: Gerente de Operações de Marketing na Île-de-France Mobilités
Trabalho no Departamento de Oferta de Serviço e Marketing e, mais especificamente, no Departamento de Políticas de Serviços e Marketing da Île-de-France Mobilités, que conta com cerca de 20 pessoas dedicadas ao design da oferta de serviços de marketing, MaaS (mobilidade baseada em serviços) e ticketing.
Meu papel principal
Em termos concretos, trabalho no design e gestão do marketing de nossos diversos bilhetes de transporte, serviços e assinaturas.
Isso envolve a programação e organização das operações com operadores (RATP, SNCF, Optile, etc.), o desenvolvimento de elementos de linguagem (argumentos) que ajudem os usuários a entender melhor como (e por que) estamos modernizando nossos produtos de bilhetagem.
Eu uso três chapéus
- Gestão de marketing : com a implementação de elementos projetados para ajudar os usuários a migrar para bilhetes de transporte mais modernos (Navigo Easy, Navigo Liberté+, a possibilidade de comprar ou recarregar bilhetes com o celular, etc.)
- Gestão de relacionamento com o cliente: ouvir os pedidos dos usuários para entendê-los e melhorar a experiência do cliente. Para isso, monitoramos os elementos que surgem pelo departamento de reclamações e comunicação.
- Estratégia: desenvolver a evolução dos produtos, com base em estudos, para oferecer produtos e serviços que atendam às expectativas dos usuários
Habilidades e qualidades
As 4 habilidades-chave para ter sucesso no meu trabalho
- O senso de organização, para responder e entender todos os temas do ecossistema: trabalho com produtos tradicionais (Navigo anual, mensal, produtos para jovens e idosos...) e novos produtos (Navigo Easy, Navigo Liberté+, compra de ingressos no smartphone...)
- Versatilidade, porque passamos muito rapidamente de um assunto para outro
- Boas habilidades interpessoais e habilidades reais de gestão, pois precisamos trabalhar com muitos departamentos diferentes - dentro da Île-de-France Mobilités, mas também externamente com prestadores de serviços, operadores, etc.
- Rigor. Existe todo um aspecto de monitoramento de indicadores, números, no meu trabalho
As qualidades que me servem diariamente
- Ouvir: entender as necessidades e expectativas de todos
- O dinamismo é óbvio, dada a diversidade dos meus sujeitos e a variedade dos meus interlocutores
- Uma boa resistência ao estresse, para gerenciar emergências da forma mais serena possível (as reclamações que podem ocorrer em grande escala em caso de um problema em uma operação)
Como é minha vida diária no trabalho?
- Apoiar os usuários, por exemplo, organizando oficinas e estudos para ajudar a melhorar nossos produtos, compreendê-los e melhorar a experiência do cliente.
- Reuniões de gerenciamento de projetos com nossos prestadores de serviços ou com especialistas de negócios, aqui na Île-de-France Mobilités, que nos apoiam diariamente.
- Monitoramento e relatórios de produtos .
Por que faço esse trabalho?
Para o aspecto relacional, a coordenação... Colaborar com as pessoas é o que me motiva. Eu preciso dessa dinâmica de grupo.
O que eu gosto no Île-de-France Mobilités é a diversidade. Pessoas, empregos, perfis, origens. Só no meu departamento, há uma mistura de engenheiros e diferentes profissionais de marketing. Ninguém, originalmente, eu venho da indústria alimentícia.
Trabalho com produtos do dia a dia, produtos que fazem sentido e despertam interesse, produtos que realmente têm um propósito e que eu mesmo uso.
Quando você faz marketing, um dos pontos essenciais é entender no que está trabalhando, entender as expectativas...
Mas, acima de tudo, a Île-de-France Mobilités é um serviço público, é concreto.