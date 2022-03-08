Charlotte Quint, Gerente de Projetos de Competição de Ônibus na Île-de-France Mobilités

O que é lance competitivo?

Até recentemente, as linhas de ônibus em Île-de-France eram operadas sob monopólio. Isso significa que uma empresa, sempre a mesma, era detentora de um contrato operacional que era constantemente renovado. Mas agora as leis europeias e nacionais nos impõem a data de 1º de janeiro de 2025 para a comissão de contratos de ônibus após um procedimento de licitação competitiva – assim como ocorreu com a água...

É um processo de competição com delegações de serviço público que começou com ônibus, mas continuará com trens, bondes, RER e, por fim, o metrô.

Em termos concretos, isso significa que, após um chamado a licitação, um operador, sejafrancês ou estrangeiro, poderá operar as linhas de ônibus em Paris e nos subúrbios internos.

Essa competição é nova na Île-de-France, mas já é uma realidade antiga em muitas cidades como Lyon e Lille. Lá, a operação das linhas é colocada em competição a cada 5 a 10 anos e os operadores já estão acostumados.

Para nós, na Île-de-France Mobilités, esse processo competitivo de licitação é, claro, uma resposta à necessidade de cumprir a legislação nacional e europeia, mas também é uma forma, como autoridade organizadora da mobilidade na Île-de-France, de incentivar os operadores a nos oferecer os melhores projetos operacionais para melhorar a qualidade do serviço em benefício dos residentes da Île-de-France.