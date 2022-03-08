Charlotte Quint, Gerente de Projetos de Competição de Ônibus na Île-de-France Mobilités
Ela participa ativamente da competição de ônibus na Île-de-France: Charlotte Quint nos conta sobre seu trabalho complexo e empolgante, explica por que o ama, a importância da diplomacia em seu dia a dia e como facilita o diálogo entre autoridades públicas e operadores privados.
Meu trabalho: gerente de projetos de competição de ônibus
No Departamento de Licitação Competitiva (15 pessoas), sou responsável pela licitação competitiva das linhas de ônibus em Paris e nos subúrbios internos.
Primeiro foquei nos ônibus dos subúrbios periféricos, as 1200 linhas de ônibus confiadas a operadores privados históricos agrupados na associação OPTILE (Organização Profissional de Transporte da Île-de-France), agora estamos lançando a competição das linhas de ônibus em Paris e nos subúrbios internos. Uma rede de 311 linhas de ônibus, que é, no entanto, muito maior em termos de quilômetros ou número de passageiros.
O que é lance competitivo?
Até recentemente, as linhas de ônibus em Île-de-France eram operadas sob monopólio. Isso significa que uma empresa, sempre a mesma, era detentora de um contrato operacional que era constantemente renovado. Mas agora as leis europeias e nacionais nos impõem a data de 1º de janeiro de 2025 para a comissão de contratos de ônibus após um procedimento de licitação competitiva – assim como ocorreu com a água...
É um processo de competição com delegações de serviço público que começou com ônibus, mas continuará com trens, bondes, RER e, por fim, o metrô.
Em termos concretos, isso significa que, após um chamado a licitação, um operador, sejafrancês ou estrangeiro, poderá operar as linhas de ônibus em Paris e nos subúrbios internos.
Essa competição é nova na Île-de-France, mas já é uma realidade antiga em muitas cidades como Lyon e Lille. Lá, a operação das linhas é colocada em competição a cada 5 a 10 anos e os operadores já estão acostumados.
Para nós, na Île-de-France Mobilités, esse processo competitivo de licitação é, claro, uma resposta à necessidade de cumprir a legislação nacional e europeia, mas também é uma forma, como autoridade organizadora da mobilidade na Île-de-France, de incentivar os operadores a nos oferecer os melhores projetos operacionais para melhorar a qualidade do serviço em benefício dos residentes da Île-de-France.
Habilidades e qualidades
As 3 habilidades principais para ter sucesso no meu trabalho
- Saiba como priorizar: não se deixe sobrecarregar pelo estresse ou pela alta densidade de assuntos
- A capacidade de trabalhar e interagir com uma multiplicidade de interlocutores, internos e externos, com todas as diferentes culturas corporativas
- Gestão de projetos, claro, meu trabalho é o de um maestro de orquestra
As qualidades que me servem diariamente
- Seja diplomático
- Empatia
- Resistência ao estresse
- E sempre positividade, bom humor
Como é minha vida diária no trabalho?
- Monitore o progresso dos diferentes projetos, certifique-se de que cada equipe esteja fazendo bons avanços em seus entregáveis
- Desenvolvimento e enriquecimento de ferramentas de gestão
- Ser maestro, centralizar todas as questões sobre o assunto
- Liderar reuniões mensais com equipes multifuncionais para manter um bom nível de informação para todas as partes interessadas
Minha origem
Minha formação é muito focada em contratos públicos, no sentido amplo e nas interações entre os setores público e privado.
Estudei direito antes de fazer mestrado em Engenharia de Parcerias Público/Privada na SciencesPo Lyon. Esse treinamento, que já não existe, me permitiu aprender a organizar um diálogo entre um ator privado e uma autoridade pública que formula uma necessidade, um serviço público a ser delegado, por exemplo.
Após meus estudos, entrei em uma empresa de consultoria dedicada ao setor público, com uma posição focada em questões financeiras. Foi lá que trabalhei nas minhas primeiras delegações de serviço público, com análise de ofertas, concessão de contratos, etc.
E foi assim que me candidatei ao Île-de-France Mobilités há cinco anos e meio.
Por que eu amo meu trabalho?
O interessante de ser gerente de projetos é que não sou um especialista em negócios, mas trabalho com uma variedade de especialistas – advogados, especialistas financeiros e engenheiros. Não sou especialista, mas entendo.
E então esse trabalho me oferece uma vida diária muito variada, uma multiplicidade de assuntos, dentro do arcabouço muito codificado de uma competição com o procedimento de Delegação do Serviço Público. Não fazemos a mesma coisa de um mês para o outro, não é repetitivo. No momento, por exemplo, estou imerso em questões de patrimônio. E isso me permite trabalhar com muitas pessoas, muito diferentes.