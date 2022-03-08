Claire Dassy, Vice-Chefe do Departamento de Projetos de Superfície
Meu trabalho: Assistente do Chefe do Departamento de Projetos de Superfície
Meu trabalho é criar novas linhas de bonde para que as pessoas possam viajar mais facilmente em distâncias curtas e médias, mas também linhas de ônibus com alto nível de serviço (ônibus que circulam em trilhos não misturados com carros).
Uma abordagem urbana para projetos
No meu departamento, realizamos projetos a longo prazo: desde a imaginação deles até a contratação com passageiros... Isso significa antecipar como a necessidade de transporte mudará em 15 anos: esse é o tempo médio necessário para implementar uma linha de bonde.
Para criar essas novas linhas de bonde, contamos com as perspectivas estratégicas de desenvolvimento expressas no Plano Diretor da Região da Île-de-France (SDRIF), com base nas recomendações do PDUIF (Plano de Viagens Urbanas da Île-de-France). Antes de iniciar o trabalho, realizamos estudos sólidos durante os quais colaboramos com engenheiros, arquitetos urbanos, especialistas operacionais, etc.
Realizamos nossos projetos de transporte de "fachada a fachada", o que significa que fazem parte de uma abordagem global para a requalificação do espaço público, com, por exemplo, a criação de ciclovias, alargamento de calçadas, retomada das estradas, etc. Por isso, trabalhamos em estreita colaboração com as comunidades (cidades, intermunicípios) que passam por nossos projetos.
Habilidades e qualidades
As 4 habilidades-chave para ter sucesso no meu trabalho
- Saber como orquestrar trabalho em equipe... com um verdadeiro senso de diplomacia: entre as habilidades internas fora da nossa gestão (departamento de contratos, comunicação, reorganização dos ônibus, etc.), expertise externa (técnicos de autoridades locais, gestão de projetos, empresas especializadas que lideram os locais) e os financiadores aos quais somos responsáveis (Estado, Região, Departamentos, etc.).
- Compreender projetos de planejamento de uso do solo de longo prazo, em suas dimensões urbanas, sociais e políticas. Tenha conhecimento de todas as políticas públicas. Poder mudar o foco (do detalhe (mobiliário urbano) para o geral (redesenho da viagem na escala de uma área de convivência). Para entender o território como um todo.
- Seja generalista: aprenda de forma sumária e, muitas vezes, no trabalho, em muitas áreas, entenda o que outros ofícios fazem para desempenhar melhor o papel de maestro.
- Saber como se adaptar para entender o papel de cada jogador, a cultura de cada jogador, aprender como o equilíbrio funciona fora da Île-de-France Mobilités, especialmente entre operadores.
As qualidades que me servem diariamente
- Humildade, para poder durar: saber admitir que não sabe tudo, ousar falar sobre isso
- Entusiasmo
- Empatia, precisamos ser capazes de entender o que as pessoas estão passando para gerenciar expropriações ou para fazer as pessoas entenderem como este canteiro de obras, que impacta suas vidas diárias, vai melhorar seu bairro no futuro.
- Tenacidade
Como é minha vida diária no trabalho?
Nenhum dia é igual ao outro!
Elementos dos projetos são apresentados a representantes eleitos e à população – estudos, projetos, progresso do trabalho, até ações educacionais com crianças (oficinas com escolas, faculdades, etc.).
Também realizamos muito trabalho no monitoramento financeiro de contratos, e no monitoramento de procedimentos legais e de segurança (na fase de estudo, trabalho e teste), bem como, por exemplo, a análise de arquivos pela comissão de liquidação amigável para facilitar a vida dos traders durante os trabalhos.
Também cuidamos da comunicação entre projetos, fases de estudo e em todo o canteiro de obras.
Meu treinamento
Estudei planejamento urbano e arquitetura.
Por que eu amo meu trabalho
Gosto do meu trabalho porque faz parte do planejamento espacial – mobilidade é uma dimensão importante do planejamento espacial. E, precisamente, essa é uma das minhas áreas de treinamento e interesse.
E construir projetos de transporte público é realmente útil para o desenvolvimento sustentável, especialmente em territórios onde a mobilidade é o começo de uma forma de igualdade e liberdade (para acesso à cultura, instalações, simplesmente para se locomover).
Por fim, gosto do meu trabalho porque acredito na importância e utilidade dos serviços públicos, na importância e utilidade de uma política real de transporte para abrir territórios e melhorar a vida nesses bairros.
Meu trabalho faz sentido.