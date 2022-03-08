Claire Dassy, Vice-Chefe do Departamento de Projetos de Superfície

Uma abordagem urbana para projetos

No meu departamento, realizamos projetos a longo prazo: desde a imaginação deles até a contratação com passageiros... Isso significa antecipar como a necessidade de transporte mudará em 15 anos: esse é o tempo médio necessário para implementar uma linha de bonde.

Para criar essas novas linhas de bonde, contamos com as perspectivas estratégicas de desenvolvimento expressas no Plano Diretor da Região da Île-de-France (SDRIF), com base nas recomendações do PDUIF (Plano de Viagens Urbanas da Île-de-France). Antes de iniciar o trabalho, realizamos estudos sólidos durante os quais colaboramos com engenheiros, arquitetos urbanos, especialistas operacionais, etc.

Realizamos nossos projetos de transporte de "fachada a fachada", o que significa que fazem parte de uma abordagem global para a requalificação do espaço público, com, por exemplo, a criação de ciclovias, alargamento de calçadas, retomada das estradas, etc. Por isso, trabalhamos em estreita colaboração com as comunidades (cidades, intermunicípios) que passam por nossos projetos.