O cartão de identidade RER NG

Publicado em

Um novo trem para o RER E e D, o RER NG (de "nova geração"), está chegando à rede. Vamos fazer as apresentações!

Nome

  • RER NG (nova geração)

Data do pedido

  • Janeiro de 2017

Tipo

  • Trem elétrico de dois andares

Tamanho

  • 6 a 7 carros (entre 112 e 130 metros)

Número de lugares

  • 1.563 assentos para trens de 6 carros e 1.861 assentos para trens de 7 carros

Linhas

  • a RER NG operará nas linhas RER E e RER D

Velocidade máxima

  • 140 km/h

Data de entrada em serviço

  • 13 de novembro de 2023 : no RER E
  • Final de 2024 : na linha RER D
Interior de um trem RER NG
Interior de um trem RER NG

Conhecer melhor um ao outro

Acessibilidade

  • Acessível a todos os tipos de deficiência (sensorial, psicológica, pessoa com mobilidade reduzida).
  • Preenchendo a lacuna para passageiros com mobilidade reduzida: 2 portas por trem (1 porta em cada vagão de extremidade)
  • Informações em tempo real para os passageiros por meio de telas e anúncios de áudio.
  • Espaços reservados para pessoas com mobilidade reduzida.

Sinais distintivos?

  • 256 portas USB nos trens destinados ao RER E e 312 nos que equipam o RER D
  • 5 áreas de passageiros para diferentes tipos de espera
  • Luz natural que muda conforme a hora do dia
  • Aquecimento no inverno e ar-condicionado no verão
Interior de um trem RER NG com uma tela de informações
Interior de um trem RER NG com uma tela de informações