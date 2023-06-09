O cartão de identidade RER NG Publicado em 2023 June 09

Um novo trem para o RER E e D, o RER NG (de "nova geração"), está chegando à rede. Vamos fazer as apresentações!

O cartão de identidade RER NG Nome RER NG (nova geração) Data do pedido Janeiro de 2017 Tipo Trem elétrico de dois andares Tamanho 6 a 7 carros (entre 112 e 130 metros) Número de lugares 1.563 assentos para trens de 6 carros e 1.861 assentos para trens de 7 carros Linhas a RER NG operará nas linhas RER E e RER D Velocidade máxima 140 km/h Data de entrada em serviço 13 de novembro de 2023 : no RER E

: no RER E Final de 2024 : na linha RER D

