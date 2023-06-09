O cartão de identidade RER NG
Publicado em
Um novo trem para o RER E e D, o RER NG (de "nova geração"), está chegando à rede. Vamos fazer as apresentações!
O cartão de identidade RER NG
Nome
- RER NG (nova geração)
Data do pedido
- Janeiro de 2017
Tipo
- Trem elétrico de dois andares
Tamanho
- 6 a 7 carros (entre 112 e 130 metros)
Número de lugares
- 1.563 assentos para trens de 6 carros e 1.861 assentos para trens de 7 carros
Linhas
- a RER NG operará nas linhas RER E e RER D
Velocidade máxima
- 140 km/h
Data de entrada em serviço
- 13 de novembro de 2023 : no RER E
- Final de 2024 : na linha RER D
Conhecer melhor um ao outro
Acessibilidade
- Acessível a todos os tipos de deficiência (sensorial, psicológica, pessoa com mobilidade reduzida).
- Preenchendo a lacuna para passageiros com mobilidade reduzida: 2 portas por trem (1 porta em cada vagão de extremidade)
- Informações em tempo real para os passageiros por meio de telas e anúncios de áudio.
- Espaços reservados para pessoas com mobilidade reduzida.
Sinais distintivos?
- 256 portas USB nos trens destinados ao RER E e 312 nos que equipam o RER D
- 5 áreas de passageiros para diferentes tipos de espera
- Luz natural que muda conforme a hora do dia
- Aquecimento no inverno e ar-condicionado no verão