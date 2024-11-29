Revolução da bilhetagem: visuais para comunicação
Publicado em
Desde quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, uma revolução do sistema de bilhetagem simplificou as viagens para passageiros ocasionais de transporte público na região da Île-de-France. No programa dessa revolução? Dois bilhetes de tarifa simples para todos os viajantes em Île-de-France, onde quer que residam, e o passe Navigo Liberté+ estendido a toda a região. Nesta página, encontre todo o conteúdo para comunicar e entender a revolução do bilhete de transporte público na Île-de-France.