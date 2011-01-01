Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) do pacote anual Imagine R Student

Termos e Condições Gerais de Venda e Uso 2022 - 2023

A conclusão de uma assinatura e o uso de um pacote anual imaginado pela R Etudiant pressupõem o conhecimento e constitui aceitação plena, completa e sem reservas destes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso pelo Titular da Conta e pelo Pagador, se for distinto do Titular da Conta. O Pagador, se diferente do Titular da Conta, compromete-se a comunicar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso ao Titular da Conta, além de informá-lo sobre suas obrigações.

O pacote imagine R Student, criado pela Île-de-France Mobilités, é gerenciado pelo GIE Comutitres, doravante denominados "GIE Comutitres" ou "Agence imagine R" em seu nome e em nome das transportadoras RATP, SNCF Voyageurs, Optile (agente dos operadores privados) e de qualquer companhia que tenha obtido uma delegação de serviço público da Île-de-France Mobilités, doravante denominados "Carriers"

O passe anual imagine R Student é carregado em um passe nominativo Navigo imagine R, que é estritamente pessoal e não transferível. O passe Navigo imagine R é propriedade da Île-de-France Mobilités (Autoridade Organizadora de Mobilidade da Île-de-France) e das Carriers.

O nome "Holder" indica pelo nome a pessoa cuja foto e identidade aparecem no passe R do Navigo imagine. O nome "Pagador" indica a pessoa física que paga o valor único.

O site "jegeremacartenavigo" refere-se ao site jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr, gerenciado pelo GIE Comutitres e acessível pelo site www.iledefrance-mobilites.fr, gerenciado pela Île-de-France Mobilités.

Artigo 1 - Apresentação e uso do pacote Imagine R Student

1-1 Utilizável dentro do quadro das tarifas da Île-de-France, o passe anual imagine R Étudiant permite que você viaje nas linhas regulares de transporte público das companhias, incluindo os ônibus noturnos Orlybus, Roissybus, Noctilien e Filéo, bem como em certos serviços locais e trens Transport on demand, TER ou Intercités (exceto reserva necessária) em 2ª classe. Os cursos devem ser realizados inteiramente na Île-de-France. Não é válido em Orlyval, no TGV ou em linhas de transporte público que não aplicam a tarifa da Île-de-France. Não pode ser complementado nem usado como complemento a um ingresso de temporada SNCF Voyageurs ou a um bilhete de trem.

1-2 É reservado para estudantes residentes na Île-de-France, com menos de 26 anos em 1º de setembro de 2022 e após um curso inicial de formação de pelo menos 350 horas teóricas em instituições de ensino superior ou que ofereça ensino superior, treinamento de aprendizagem, listados pelo Ministério da Educação Nacional.

Alunos com contratos de profissionalização são excluídos.

1-3 Todas as comunicações (cartas, e-mails, SMS ou chamadas telefônicas) são endereçadas ao pagador do pacote. Os endereços de e-mail dos Controladores de Dados menores de 15 anos não são coletados, eles não serão contatados. O Navigo imagine R pass ou o e-mail de recarga é enviado ao titular do cartão ou ao pagador de acordo com a escolha expressa no momento da assinatura.

Artigo 2 - Assinatura do pacote Imagine R Student

2-1 O pacote imagine R Student pode ser assinado:

- Por internet, a partir do espaço pessoal do pagador no site jegeremacartenavigo (com exceção de contratos financiados por um terceiro pagador ou pagos por cheque)

- Por correio para o pacote financiado por um pagador terceirizado (associações, autoridades locais, etc.) ou pago por cheque: o formulário devidamente preenchido e acompanhado de todos os documentos necessários deve ser enviado à agência imagine R. O formulário de assinatura pode ser coletado nas agências de vendas das Operadoras, nos contadores RATP ou nos Desks de Atendimento Navigo SNCF listados no site, iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/forfait-imagine-r à pergunta "Onde posso encontrar um formulário em papel?"

2-2 Todas as novas assinaturas devem ser acompanhadas por uma foto recente do passaporte (frontal, sem cabeça, fundo neutro, 35x41, não utilizada, não escaneada, não fotocopiada), o meio de pagamento, a aceitação destes Termos e Condições, bem como um registro ou certificado escolar 2022-2023 (escrito em francês) carimbado e/ou assinado, ou uma fotocópia do cartão estudantil 2022-2023 (ambos os lados) sem menção manuscrita. Cartões e/ou certificados de estudantes de Trades de anos anteriores não são aceitos.

- Para assinaturas online, após preencher o formulário online e enviar todos os documentos necessários (veja acima), o pagador deve assinar eletronicamente os documentos relativos à assinatura do contrato.

- Para assinaturas por correio, o formulário devidamente preenchido e assinado deve ser enviado à agência imagine R.

2-3 Na medida em que o pedido está completo, espera-se um período máximo de 21 dias entre a data de recebimento do pedido de subscrição pela Agência, imagine R e:

- a data de envio da carta para assinatura em papel (conforme evidenciado pelo carimbo postal),

- a data em que o e-mail de aceitação da assinatura foi enviado ao pagador para uma assinatura online.

Nenhuma passagem adquirida para viagem durante esse período de 21 dias será reembolsada.

2-4 Uma carta, ou um e-mail se a assinatura foi feita online, é enviada ao pagador e o arquivo fica em espera nos seguintes casos:

- na ausência de foto ou comprovante (certificado de registro, pré-registro escolar, cartão de estudante 2022-2023, aviso de matrícula, acordo de matrícula, certificado de início do ano letivo, certificado de matrícula, certificado de pré-registro, certificado de filiação ao regime de previdência social estudantil, comprovante de pagamento da mensalidade, etc.), ou documento necessário para pagamento ao assinar pelo correio (dados bancários, assinados ou cheque)

- quando o estabelecimento não é informado,

- quando o tipo de treinamento realizado ou o tipo de contrato de trabalho-estudo não é especificado no certificado de registro ou escolaridade.

Ao receber os elementos faltantes pela Agência Imagine R, a solicitação de assinatura é considerada completa. Um prazo de processamento de até 21 dias aplica-se a partir dessa data.

Quando a Agência imagina que R valida uma solicitação de assinatura nos últimos 16 dias do mês atual M para a escolha do início da validade no mês M, a Agência adia essa validade para o mês M+1.

Nenhuma passagem adquirida para viagem durante esse período será reembolsada.

A Agence imagine que a R se reserva o direito de solicitar documentos de apoio adicionais para verificar as declarações do Titular da Conta e/ou do Pagador. A qualquer momento, a Agência R pode solicitar ao pagador que forneça comprovante da formação escolar 2022/2023 para o titular em francês (o cartão de estudante profissional e/ou certificados de anos anteriores não são aceitos). Se a comprovação de escolaridade não for devolvida dentro de um mês após o envio da solicitação pela agência imaginar R, esta última considerará que o titular não tem direito ao pacote imagine R, pode automaticamente rescindir seu contrato e proibi-lo de assinar um novo pacote imagine R por um período de 3 anos.

2-5 O pagador deve informar a Agência Imagine R, por correio ou e-mail, sobre qualquer alteração na situação referente ao endereço postal, à instituição frequentada ou à perda do status de estudante do titular, dentro de um mês após a alteração.

2-6 O pacote é assinado por um período de 12 meses. Pode começar à escolha do estudante, pelo mesmo preço, em 1º de setembro, 1º de outubro, 1º de novembro, 1º de dezembro de 2022 ou 1º de janeiro de 2023. Para qualquer assinatura entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2023, o pacote vencerá a partir de 1º de janeiro de 2023. Nenhum pedido de assinatura para o ano 2022-2023 será aceito após 30 de abril de 2023. A renovação do contrato pode começar, no máximo, no primeiro dia após o término do contrato atual. Portanto, o titular da conta não pode ter dois contratos para o mesmo período.

2-7 O titular da conta pode consultar, a partir do espaço pessoal do pagador no site jegeremacartenavigo, o status do processamento de sua solicitação de pacote.

2-8 No primeiro ano de assinatura, o passe é carregado em um Navigo imagine o passe R contendo o sobrenome, primeiro nome e foto do titular. Ao final do ano letivo, o passe R do Navigo imagina deve ser guardado e carregado com o novo passe para a próxima assinatura. No momento da renovação, e antes de recarregar o passe, se o titular do cartão não tiver mais o passe Navigo imagine R, haverá uma cobrança pela produção do novo passe (€8 incluindo impostos, não reembolsável antes de recarregar o passe, caso contrário €23).

2-9 Ao renovar o passe, o titular do cartão ou o pagador, dependendo da escolha expressa no formulário, recebe uma carta, um SMS ou um e-mail, convidando-os a recarregar o passe Navigo imagine R. Se o titular do cartão recarregar seu passe Navigo imagine R após o início da validade do passe, nenhum bilhete comprado antes da data de recarga será reembolsado.

2-10 Em caso de não receber a carta/e-mail/SMS relacionada ao carregamento do pacote (renovação do pacote), é responsabilidade do Titular da Conta consultar sobre o acompanhamento do processamento do pedido (informações disponíveis no espaço pessoal do pagador ou por telefone). Não será feito reembolso dos bilhetes de transporte comprados enquanto aguardo por esta carta/e-mail/SMS.

2-11 Após o período de 21 dias (cf. art. 2-1), a não recepção do passe Navigo imagine R pode ser declarada nas agências comerciais das companhias, em certos balcões da RATP, no Bilhete de Serviços da Navigo SNCF (1) (o passe é emitido imediatamente), na Internet, no site jegeremacartenavigo conectando-se ao seu espaço pessoal, ou por correio na agência imagine R (um novo período de 10 dias, exceto fins de semana e feriados públicos é esperado para entrega postal). Nenhuma passagem comprada para viajar durante este novo período será reembolsada.

2-12 Não serão feitos reembolsos em caso de movimento social pelos Transportadores além dos previstos no Código de Transportes (Artigos L.1222-11 e seguintes).

Artigo 3 - Pagamento do pacote Imagine R Student

3-1 O pagador deve ser um adulto ou menor emancipado (deve ser fornecida prova).

O pagador 3-2 A pode suportar múltiplos pacotes Imagine R.

3-3 O pagador pode ser diferente do portador do passe R do Navigo imagine.

3-4 O preço do pacote, incluindo uma taxa administrativa (€8 com imposto incluído, não reembolsável), é fixado para o ano letivo. É pago em dinheiro em um único pagamento ou por débito direto mensal em 9 (nove) parcelas. Não são permitidos pagamentos em dinheiro.

3-5 Independentemente da data da assinatura, o preço do pacote vence integralmente. No caso de assinatura após a data de início da validade do pacote (cf. art. 2-4), não será possível reembolsar os meses já decorridos entre a data de início da validade do pacote e a data de confirmação da assinatura. Nenhum bilhete de transporte será reembolsado se ele foi adquirido antes da inscrição registrada pela agência Imagine R.

3-6 Em caso de interrupção temporária dos estudos (doença, hospitalização, acidente, etc.), não será feito reembolso.

3-7 Não é possível suspensão, apenas a rescisão permite que os débitos diretos sejam interrompidos (cf. Art. 6)

Pacote 3-8 Imagine R pago em dinheiro:

- Por internet: é pago por cartão de crédito.

- Por correio: é pago por cheque bancário ou cheque administrativo. Um único cheque deve acompanhar cada solicitação de assinatura. Será descontado ao receber.

3-9 Imagine uma taxa fixa R paga por débito direto:

3.9.1 Independentemente do método de assinatura (correio ou internet), o mandato de débito direto da SEPA deve ser devidamente preenchido e assinado (assinatura eletrônica via internet). No caso de uma assinatura pelo correio, um Extrato de Identidade Bancária (RIB) correspondente também deve ser anexado à remessa.

3.9.2 Após a confirmação da assinatura, o pagador recebe informações (carta de assinatura, pelo correio ou ao validar o pagamento da assinatura online) indicando o valor dos valores que serão debitados da conta bancária. Essas informações também estão disponíveis no certificado de passe, acessível a qualquer momento no site jegeremacartenavigo conectando-se ao seu espaço pessoal, por telefone ou correio para a agência imagine R, ou nas agências de vendas das companhias, em certos balcões da RATP ou no guichê de bilhetes da Navigo SNCF Services (1). Em caso de alteração na taxa, o pagador receberá uma comunicação por escrito indicando o valor atualizado dos valores debitados.

3.9.3 Os débitos diretos são feitos com base em 9 débitos diretos feitos no primeiro mês de validade do pacote, no início do mês (não antes do dia 5). O valor deles corresponde a 1/9 do valor anual do pacote. A taxa de inscrição é adicionada ao primeiro débito direto.

3.9.4 Em caso de assinatura tardia, os valores devidos em relação ao bilhete pelos meses já decorridos entre a data de assinatura do pacote e o primeiro dia de validade são adicionados ao primeiro débito direto.

3.9.5 O pagador que desejar mudar a instituição bancária ou conta a ser debitada deve informar isso, para que não haja interrupção no ritmo dos débitos diretos:

- seja pela internet, no site Jegeremacartenavigo, conectando-se ao espaço pessoal deles, inserindo diretamente os novos dados bancários,

- seja fornecendo novos dados bancários em papel em uma agência comercial das Operadoras, certos contadores da RATP, no balcão de Serviços da SNCF Navigo (1) ou por correio para a agência imagine R (cf. art. 8).

3.9.6 A mudança de pagador ou de método de pagamento pode ser feita em uma agência comercial das Transportadoras, em certos contadores da RATP, no balcão de Serviços Navigo SNCF (1) ou por correio para a Agência Imagine R.

Quando o pagador muda, o novo pagador preenche um novo Mandato de Débito Direto SEPA e fornece os detalhes da conta bancária correspondentes aos novos dados bancários, para que não haja interrupção na frequência dos débitos diretos.

3.9.7 A revogação do Mandato de Débito Direto só será efetuada por carta à Agência Imagine R.

Qualquer pedido de revogação do Mandato de Débito Direto da SEPA deve ser acompanhado pela designação de outro método de pagamento válido ou pagador.

3.9.8 Os custos das rejeições bancárias aplicadas pela Agência Imagine R (excluindo incidentes técnicos não atribuíveis ao Pagador) são responsabilidade do Pagador e estão incluídos no valor do valor não pago. Qualquer valor não pago é somado ao valor do próximo débito direto.

Artigo 4 - Condições de uso do Navigo imagine R pass

4-1 O portador de um passe Navigo imagine R carregado com um passe estudante Navigo imagine R deve validá-lo obrigatoriamente e sistematicamente nos dispositivos de controle dos Carriers antes de cada viagem, ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, sob pena de pagar uma compensação fixa conforme as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros.

4-2 Caso esqueça o passe Navigo imagine R para viajar, o portador do cartão deve adquirir os bilhetes de transporte. Esses não serão reembolsados.

4-3 Durante as verificações, o passe Navigo imagine R do titular, previamente validado, deve ser apresentado, sob pena de pagamento de uma compensação única conforme as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros. Em caso de dúvida sobre a identidade do Navigo, imagine o portador do passe R, pode ser solicitada prova de identidade.

4-4 O Navigo imagine R pass possui um chip microprocessador e uma antena de rádio cujo funcionamento adequado depende de algumas precauções básicas de uso que o Holder se compromete a respeitar. Em particular, a passagem R da imagem Navigo não deve ser submetida a torção, dobra, corte, altas ou baixas temperaturas, efeitos eletromagnéticos, altos níveis de umidade e qualquer outro tratamento manifestamente inadequado para o funcionamento adequado da passagem da imagem R da Navigo. É fortemente recomendado manter o passe Navigo Imagine R em uma capa protetora.

4-5 No caso de uma falha comprovada do Navigo, imagine R passar:

- é imediatamente substituído gratuitamente nos escritórios de vendas das Companhias Aéreas, em certos balcões da RATP ou no Bilhete de Serviços Navigo SNCF (1).

- nos outros Contadores dos Porta-Aviões:

• Se o chip do passe R do Navigo imagine for legível, o portador do cartão recebe um cupom de quebra válido por 15 dias e um passe temporário em troca do passe R do Navigo imagina. Para obter um novo passe Navigo, imagine R, o Titular deve então ir a uma agência de vendas de Transportadoras, certos contadores RATP ou ao balcão de Serviços Navigo SNCF (1), onde será entregue em troca do cupom de quebra e do passe provisório previamente recebido.

• Se o chip do passe Navigo Imagine R não for legível, o titular do cartão será solicitado a comprar ingressos reembolsáveis dentro de um prazo de 15 dias, mediante solicitação por escrito dirigida à agência imagine R.

- o pagador também pode solicitar uma substituição por correio enviando à agência Imagine R o comprovante de deterioração obtido na bilheteria em troca do passe Navigo imagine R. O formulário preenchido e enviado pelo pagador em até 48 horas permitirá que ele/ela receba o novo passe Navigo imagine R na casa do titular ou do pagador, conforme a escolha expressa no formulário, dentro de 10 dias (excluindo fins de semana e feriados) após o recebimento do formulário pela agência imagine R (conforme comprovado pelo carimbo postal). A menos que haja uma falha atribuída à Agência Imagine R, nenhuma multa pode ser reembolsada além de 15 dias.

4-6 Em caso de dano deliberado à passagem R do imaginar do Navigo (especialmente raspada ou perfurada), a passagem será substituída apenas uma vez. Nesse caso, será aplicada uma taxa de substituição não reembolsável de €23 incluindo IVA. Em caso de uma segunda deterioração deliberada do passe, o contrato pode ser rescindido pela Agência imagine R conforme o Artigo 6.

4-7 Qualquer uso fraudulento do passe Navigo imagine R (falsificação, falsificação, uso do passe por terceiros) encontrado durante uma inspeção resultará na retirada imediata do passe Navigo imagine R, na rescisão do passe e pode dar origem a processos judiciais. Essa sanção se aplica ao(s) fraudador(es) e seus cúmplices.

4-8 Qualquer uso irregular da passagem Navigo imagine R (ausência de uma passagem válida, não validação da passagem nos dispositivos de validação das Carriers, em particular) encontrada durante uma inspeção resultará no pagamento de uma compensação fixa de acordo com as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros.

Artigo 5 - Perda ou roubo

5-1 Em caso de perda ou roubo, o passe Navigo imagine R será substituído apenas uma vez pela aplicação de uma taxa de substituição não reembolsável de €23, incluindo IVA (na apresentação da prova de identidade), exceto em caso de extorsão ou furto agravado. Neste último caso, a reformulação do passe é gratuita, mediante apresentação de cópia do recebimento da denúncia à polícia ou à gendarmaria. Em caso de perda ou roubo do passe, o contrato pode ser rescindido pela Agência R conforme o Artigo 6.

O pedido de substituição do passe R do Navigo imagine pode ser feito:

- seja na agência de vendas das Operadoras, em certos balcões da RATP ou no balcão de Serviços da Navigo SNCF (1). O novo passe é emitido imediatamente;

- ou pela Internet, no site jegeremacartenavigo, conectando-se ao seu espaço pessoal. O passe pode ser enviado pelo correio ou disponibilizado em uma agência de vendas de Transportadoras, em certos contadores RATP ou nos Contadores de Serviço Navigo SNCF(1);

- ou por telefone com a Agência Imagine R.

Nos dois últimos casos, o novo passe será enviado pelo correio dentro de 10 dias (excluindo fins de semana e feriados) a partir da data da solicitação e apenas os bilhetes de transporte adquiridos para viagem entre a data de recebimento da declaração de perda/roubo pela agência imagine R e até 2 dias após o envio do novo passe Navigo imagine R (carimbo postal fé). O pedido de reembolso é feito por correio gratuito endereçado à agência imagine R e deve ser acompanhado pelos ingressos originais comprados enquanto aguardam o recebimento do novo passe.

5-2 Para pagamentos por débito direto, a taxa de remanufatura é adicionada ao próximo débito direto. Para pagamentos em dinheiro, o pagamento pode ser feito por cartão de crédito (Visa, Eurocard, Mastercard, Electron, Maestro) e cheque bancário.

5-3 O antigo Navigo imagine R pass é colocado em oposição. Não pode mais ser usado em redes de operadoras.

5-4 Qualquer passe R Navigo imagine encontrado deve ser entregue em uma agência de vendas de transportadoras, em um balcão RATP ou em um guichê de bilhetes Navigo SNCF Services (1).

Artigo 6 - Rescisão do contrato

6-1 Somente o pagador pode solicitar a rescisão do contrato por carta registrada com acusação de recibo (LRAR) endereçada à Agência, imagine R. A rescisão entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da solicitação completa. É definitiva para o ano letivo atual e é autorizada apenas pelos seguintes motivos:

- interrupção da escolaridade até o final do ano letivo (cessação de frequência, doença longa, acidente). Um certificado deve ser fornecido;

- estágio de mais de 2 meses realizado fora da Île-de-France (apenas para estudantes matriculados em uma instituição localizada na Île-de-France no momento da assinatura). Deve haver provas;

- se mover para fora da região da Île-de-France. Deve ser fornecida prova do novo endereço;

- morte do Portador. Deve ser fornecida uma certidão de óbito;

- benefício da Solidarity Transport Pricing.

Os documentos de apoio fornecidos devem ser escritos em francês.

O contrato pode ser rescindido sem motivo:

- Se o cancelamento ocorrer antes do início da validade do pacote, apenas a taxa de inscrição de €8 é cobrada ao pagador.

- No primeiro mês após a data da assinatura, se o cancelamento ocorrer após o início da validade do pacote, a taxa de inscrição de €8 e um pagamento mensal são faturados ao Pagador.

Nenhum cancelamento pode ser aceito durante os últimos 3 meses de validade do pacote, o que não pode resultar em reembolso.

6-2 O contrato pode, sem prejuízo de danos e interesses ou ações judiciais, ser rescindido por força de lei pela Agência Imagine R no caso de:

- duas contas sucessivas não pagas;

- fraude estabelecida no momento da assinatura: declaração falsa, falsificação de documentos de apoio, contrato não pago integralmente. Nesse caso, o cancelamento não resultará em reembolso e o Titular da Conta e/ou o Pagador podem ser condenados a pagar indenizações correspondentes ao valor do passe Navigo imagine R;

- fraude estabelecida no uso do bilhete Imagine R descrito nos Artigos 4-6 e 4-7;

- 2ª perda ou roubo ou dano deliberado ao Navigo imagine R pass;

- não cumprimento do Artigo 2-3 (em particular, a perda do status de estudante a ser comunicada dentro de um mês).

6 a 3 meses começados devem ser feitos.

- Para pagamentos por débito direto, estes são automaticamente interrompidos;

- para pagamentos em dinheiro: se a conta do Pagador estiver em crédito e a rescisão for autorizada com base nos fundamentos estabelecidos no Artigo 6-1, a Agência imagina que R reembolsa o pagamento em excesso com base em 1/9 do preço do pacote; se a conta do pagador estiver endividada, a rescisão só entra em vigor no dia 1º do mês seguinte ao pagamento dos valores devidos.

As taxas de inscrição não são reembolsadas.

6-4 A Agência imagina que R significa a rescisão por meio de uma carta endereçada ao último endereço conhecido do pagador.

6-5 Agence imagine R reserva-se o direito de recusar qualquer nova assinatura:

- a um titular de cartão cujo contrato já foi rescindido por fraude estabelecida ou uso do bilhete por terceiros. Essa recusa pode ser feita por um período de 3 anos a partir da data de rescisão, no caso do fraudador e de quaisquer cúmplices;

- a um pagador cujo contrato já foi rescindido por atraso ou não pagamento. Essa recusa pode ser feita por um período de 1 ano a partir da data de rescisão.

6-6 De acordo com o Artigo L221-2 do Código do Consumidor, assinar o pacote imagine R não está sujeito à aplicação do direito de retirada existente para venda à distância.

Artigo 7 - Responsabilidade do pagador e do titular da conta

Estes Termos e Condições são vinculativos tanto para o Pagador quanto para o Titular da Conta, entendendo-se que o Pagador é o único responsável pelos termos e condições relacionados ao pagamento.

Os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso são sistematicamente entregues no verso da cópia do contrato assinada pelo cliente no momento da assinatura, por correio. Eles também estão acessíveis a qualquer momento na www.iledefrance-mobilites.fr, na seção "Preços".

Artigo 8 - Disposições diversas

A Agence imagine R pode ser contatada por e-mail ([email protected]), pelo formulário de contato acessível no espaço pessoal do site jegeremacartenavigo, por telefone (09 69 39 22 22 – chamada sem cobrança) e pelo correio (Agence imagine R – 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9).

Artigo 9 - Informações relativas a dados pessoais

Como parte do pacote imagine R Etudiant, os dados pessoais do Controlador de Dados e do Pagador são processados por diversos responsáveis que se preocupam com a proteção de sua privacidade:

- A GIE Comutitres processa dados pessoais no contexto da assinatura do pacote anual imagine R Etudiant, bem como sua gestão, prospecção comercial, prevenção e gestão de contas não pagas, roubo e perda de bilhetes de transporte, realização de análises estatísticas e combate à fraude.

- Île-de-France Mobilités processa dados pessoais para fins institucionais e comerciais de comunicação;

- Os Transportadores processam dados pessoais para gerenciar vendas em máquinas de venda automática, controles, gerenciamento de dados de validação, bem como para fins de comunicação e prospecção;

Processamento 9-1, pelo qual a GIE Comutitres é responsável pelo processamento

Quais dados são coletados?

Informações relacionadas ao Titular da Conta e ao Pagador que permitem sua identificação são referidas como "dados" nos textos abaixo.

Os dados coletados no contexto da execução do contrato são os seguintes:

- Dados de identidade

- Situação familiar, econômica e financeira

- Dados relacionados a métodos de pagamento

- Dados relacionados ao pagamento de faturas

- Dados de saúde

Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, para o qual a GIE Comutitres é a Responsável pela Administração de Dados, e cujos propósitos são:

- A gestão do Pacote Anual imagina R Etudiant

- Prospecção comercial

- Realização de análises estatísticas

- Gerenciamento de roubo e perda de bilhetes de transporte

- Realização de pesquisas de satisfação

Além disso, o processamento com o objetivo de prevenir e gerenciar faturas não pagas e combater fraudes pode resultar na rejeição da transação ou na rescisão do contrato.

Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

De acordo com o Artigo 6.1 do Regulamento da UE 2016/679 de 27 de abril de 2016 sobre proteção de dados pessoais (GDPR) e a Lei nº 78-17 de 6 de janeiro de 1978 sobre tecnologia da informação, arquivos e liberdades, a coleta e o tratamento desses dados são possíveis no âmbito da execução do contrato ou com o consentimento do Pagador, bem como o Responsável pelos Dados e seu representante legal, quando aplicável.

Por quanto tempo os COMUTITRES GIE mantêm esses dados?

A GIE COMUTITRES mantém os dados do cliente durante a execução do contrato, bem como até o fim dos prazos de prescrição aplicáveis.

Quem pode ter acesso a esses dados?

Os dados são destinados à Île-de-France Mobilités, ao GIE Comutitres, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, empresas de transporte público da região da Île-de-France, membros do GIE Comutitres, financiadores institucionais, instituições de pesquisa e estatística, e empresas que realizam pesquisas relacionadas ao transporte na região da Île-de-France.

Transferência de dados fora da União Europeia

Os dados relativos ao Pagador e ao Titular da Conta podem ser comunicados, para fins de gestão, a um subcontratado localizado em um terceiro país que não seja membro da União Europeia (Costa do Marfim e/ou Madagascar).

Nesse sentido, apenas dados relacionados a identificação, dados de contato pessoais e profissionais, informações econômicas e financeiras e ao contrato serão transferidos.

Essas transferências de dados são regidas por acordos de fluxo transfronteiriço estabelecidos de acordo com as cláusulas contratuais padrão emitidas pela Comissão Europeia e autorizadas pela CNIL (Decisões da CNIL DF2011-535 e DF-2012-724).

Processamento 9-2 para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela controladora de dados

Para enviar comunicações institucionais e/ou comerciais aos Pagadores, a Île-de-France Mobilités precisa coletar e processar seus dados de identificação.

Esse processamento baseia-se no interesse legítimo da Île-de-France Mobilités para o envio de comunicações não comerciais e no consentimento do Pagador, bem como do Responsável pelo Responsável pelos Dados e seu representante legal, quando aplicável, para o envio de comunicações comerciais.

Para esses fins, seus dados são mantidos durante o período legal em vigor. Você pode contestar ou retirar seu consentimento a qualquer momento.

Como parte desse processo, os dados do Controlador de Dados e do Pagador são compartilhados com os Serviços de Proteção GIE.

Processamento 9-3 pelo qual os Carteiros são responsáveis pelo processamento

As operadoras processam dados pessoais para os seguintes fins:

- a gestão dos dados de validação em conformidade com as deliberações da CNIL nessa área;

- o controle de multas e multas;

- operações de prospecção comercial e não comercial em conformidade com as regulamentações vigentes;

- Gestão de reclamações de clientes relacionadas ao uso da rede de operadoras

Para esses fins, as seguradoras são obrigadas a coletar e processar dados de identificação, financeiros ou bancários.

Esse processamento é realizado no contexto da execução do contrato, de uma obrigação legal (controle e multas), do consentimento do Titular da Conta e do Pagador (prospecção comercial) ou do interesse legítimo perseguido pelo responsável pelos dados (comunicação não comercial, comunicação comercial para bens e serviços semelhantes).

Para esses fins, os dados do Titular da Conta e do Pagador são mantidos durante os períodos legais vigentes.

Como parte desse processamento, os dados são compartilhados apenas com o GIE Comutitres e seus subcontratados e com a Île-de-France Mobilités para realizar análises estatísticas que permitam a eles melhorar a oferta de transporte. Apenas os dados estritamente necessários para realizar essas análises estatísticas são comunicados.

9-4 Quais são os direitos do Controlador de Dados e do Pagador sobre seus dados e como eles podem ser exercidos?

O titular da conta e o pagador têm:

● um direito de acesso;

● um direito à retificação;

● um direito à apagamento;

● um direito à restrição do processamento;

● direito à portabilidade;

● um direito de objetar;

● o direito de definir diretivas antecipadas relacionadas ao destino dos dados após a morte;

● o direito de apresentar uma reclamação à CNIL.

Para exercer seus direitos, o Titular da Conta e o Pagador podem enviar seu pedido acompanhados do(s) direito(s) em questão, sobrenome/nome/dados de contato aos quais desejam receber uma resposta, número de cliente e comprovante de identidade.

O Controlador de Dados e o Pagador podem enviar a solicitação para os seguintes endereços, dependendo do processamento em questão:

• Processamento para o qual a GIE Comutitres é o responsável pelo controlador: entre em contato com o Responsável pela Proteção de Dados na 21 Boulevard Haussmann 75009, Paris – ou pelo e-mail: [email protected]

Ou para a Agência Navigo pelo correio: Agence imagine R – 95905 Cergy Pontoise – Cedex 09 ou para o endereço de e-mail: [email protected]

• Processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pelos dados: endereço postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris

Ou para o endereço de e-mail [email protected]

• Processamento pelo qual as Seguradoras são responsáveis pelo processamento: o Titular da Conta e o Pagador podem contatar diretamente as Seguradoras por meio de seus sites institucionais

Ou para o endereço postal da RATP: Responsável pela Proteção de Dados da RATP – Tour de Lyon LT73 – 185, rue de Bercy – 75012 Paris ou para o endereço de e-mail: [email protected]

Ou para o endereço postal da SNCF: DPO - Departamento de Performance - Departamento Jurídico e de Conformidade - Campus WILSON – 9 rue Jean Philippe Rameau CS20012 – 93212 Saint Denis

Ou para o endereço postal do OPTILE: DPO Optile – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris

Se o titular da conta for menor de idade com menos de 15 anos ou adulto sob tutela ou tutela, seu representante legal pode exercer todos os direitos listados. Deve ser fornecida prova da representação legal do menor ou do adulto protegido.

Artigo 10 - Mediação

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente e cuja resposta não tiver sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.

O cliente encontrará nos sites das Seguradoras, com seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada uma delas, os dados de contato e o endereço do site do mediador competente ao qual cada Transportadora pertence, podendo encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

Artigo 11 - Aplicação dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso

A Île-de-France Mobilités e as Transportadoras podem ser obrigadas a alterar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso.

Neste caso, os novos termos e condições gerais serão levados ao conhecimento dos Titulares e Pagadores de Conta por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités, em todos os sites onde este produto é oferecido, incluindo, em particular, www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com e por comunicação por e-mail ao Titular da Conta e ao Pagador.

Assim que o passe Navigo imagine R não contiver mais um passe estudantil Navigo imagine R, mas outro passe, os Termos e Condições Gerais de Uso do passe em questão se aplicam e as disposições deste documento deixam de se aplicar.

(1) Lista de agências de vendas, balcões de clubes da RATP e balcões de atendimento Navigo SNCF disponíveis nos sites www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com ou por telefone com a Agência Imagine R (cf. art. 8)