Qualidade do serviço em números: boletim de pontualidade

O que são relatórios de pontualidade?
Esses boletins são uma das traduções da obrigação contratual da RATP e da SNCF de fornecer à Île-de-France Mobilités os números de pontualidade das linhas de trem, RER e metrô.
A pontualidade está no centro dos contratos assinados pela Île-de-France Mobilités com a RATP e a SNCF. Descubra aqui, mês a mês, os relatórios de pontualidade das suas linhas de trem, RER e metrô.
De acordo com os contratos entre as operadoras e a Île-de-France Mobilités, os dados sobre a pontualidade do mês em questão são recebidos pela Île-de-France Mobilités no mesmo horário do mês seguinte.
Esses dados devem então ser reprocessados pela Île-de-France Mobilités para serem apresentados a você de forma simplificada.
Uma vez concluído esse trabalho, os dados estarão prontos para serem publicados no site da Île-de-France Mobilités, em cerca de dois meses.