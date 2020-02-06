Qualidade do serviço em números: boletim de pontualidade

Relatórios de pontualidade: como eles funcionam?

De acordo com os contratos entre as operadoras e a Île-de-France Mobilités, os dados sobre a pontualidade do mês em questão são recebidos pela Île-de-France Mobilités no mesmo horário do mês seguinte.

Esses dados devem então ser reprocessados pela Île-de-France Mobilités para serem apresentados a você de forma simplificada.

Uma vez concluído esse trabalho, os dados estarão prontos para serem publicados no site da Île-de-France Mobilités, em cerca de dois meses.