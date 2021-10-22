Instalações dedicadas ao ônibusNoisy-le-Grand > Chennevières-sur-Marne

Altival é um projeto de desenvolvimento dedicado aos ônibus entre Noisy-le-Grand (93) e Chennevières-sur-Marne (94) para facilitar o tráfego de ônibus.
Ele irá melhorar o desempenho das linhas de ônibus por meio da implementação de faixas dedicadas e instalações prioritárias nos cruzamentos, além de criar uma ligação eficiente com a rede de transporte público existente e futura neste setor de Val-de-Marne.
Plano
Números-Chave
54 400
Passageiros diários em 2030
4,7 km
de instalações dedicadas aos ônibus
9
Novas estações
5
Cidades e 2 departamentos cruzaram
13 minutos e 20
da jornada geral
Calendário
- 2016Consultoria
- 2017-2018Estudos Preliminares / Diagrama Esquemático
- 2019Inquérito público
- 2020Declaração de utilidade pública
- 2021Divisão do projeto em duas fases geográficas e funcionais (Trecho Norte e Trecho Sul)
- 2022Aprovação do projeto preliminar (AVP) pela Île-de-France Mobilités
- 2021-2023Validação dos estudos do projeto (PRO) na Faixa Norte (entre a rue Léon-Menu em Bry-sur-Marne e a rue Alexandre Fourny em Champigny-sur-Marne)
- 2024Retomada dos estudos da Tranche Sul (entre a rue Alexandre-Fourny em Champigny-sur-Marne e a route de la Libération em Chennevières-sur-Marne)
- Hoje2024Início dos trabalhos na Tranche Norte
- Horizonte 2030Comissionamento da Seção Norte entre a Rue Léon-Menu em Bry-sur-Marne e a Rue Alexandre Fourny em Champigny-sur-Marne
- Horizonte 2032-2033Comissionamento da Seção Sul entre a Rue Alexandre-Fourny em Champigny-sur-Marne e a Route de la Libération em Chennevières-sur-Marne