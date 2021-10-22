Instalações dedicadas ao ônibusNoisy-le-Grand > Chennevières-sur-Marne

Altival é um projeto de desenvolvimento dedicado aos ônibus entre Noisy-le-Grand (93) e Chennevières-sur-Marne (94) para facilitar o tráfego de ônibus.

Ele irá melhorar o desempenho das linhas de ônibus por meio da implementação de faixas dedicadas e instalações prioritárias nos cruzamentos, além de criar uma ligação eficiente com a rede de transporte público existente e futura neste setor de Val-de-Marne.