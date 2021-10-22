Instalações dedicadas ao ônibusNoisy-le-Grand > Chennevières-sur-Marne

Ônibus

Altival é um projeto de desenvolvimento dedicado aos ônibus entre Noisy-le-Grand (93) e Chennevières-sur-Marne (94) para facilitar o tráfego de ônibus.

Ele irá melhorar o desempenho das linhas de ônibus por meio da implementação de faixas dedicadas e instalações prioritárias nos cruzamentos, além de criar uma ligação eficiente com a rede de transporte público existente e futura neste setor de Val-de-Marne.

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Val-de-Marne
Île-de-France Mobilités

Plano

Números-Chave

54 400

Passageiros diários em 2030

4,7 km

de instalações dedicadas aos ônibus

9

Novas estações

5

Cidades e 2 departamentos cruzaram

13 minutos e 20

da jornada geral

Calendário

  1. 2016
    Consultoria
  2. 2017-2018
    Estudos Preliminares / Diagrama Esquemático
  3. 2019
    Inquérito público
  4. 2020
    Declaração de utilidade pública
  5. 2021
    Divisão do projeto em duas fases geográficas e funcionais (Trecho Norte e Trecho Sul)
  6. 2022
    Aprovação do projeto preliminar (AVP) pela Île-de-France Mobilités
  7. 2021-2023
    Validação dos estudos do projeto (PRO) na Faixa Norte (entre a rue Léon-Menu em Bry-sur-Marne e a rue Alexandre Fourny em Champigny-sur-Marne)
  8. 2024
    Retomada dos estudos da Tranche Sul (entre a rue Alexandre-Fourny em Champigny-sur-Marne e a route de la Libération em Chennevières-sur-Marne)
  9. Hoje
    2024
    Início dos trabalhos na Tranche Norte
  10. Horizonte 2030
    Comissionamento da Seção Norte entre a Rue Léon-Menu em Bry-sur-Marne e a Rue Alexandre Fourny em Champigny-sur-Marne
  11. Horizonte 2032-2033
    Comissionamento da Seção Sul entre a Rue Alexandre-Fourny em Champigny-sur-Marne e a Route de la Libération em Chennevières-sur-Marne

Financiamento e atores