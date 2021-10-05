Financiamento e atores
Atores
O Departamento Val-de-Marne é a autoridade contratante para os estudos e infraestrutura.
O Estado, a Região da Île-de-France e o Departamento de Val-de-Marne estão financiando os estudos. O projeto também conta com financiamento da Métropole du Grand Paris (MGP).
Île-de-France Mobilités, como Autoridade Organizadora de Transportes na Île-de-France:
- garante a qualidade da rede da nova rede (conexões e estações)
- orienta a coordenação dos estudos de interconexão ferroviária,
- estuda a evolução da rede de ônibus em conjunto com as autoridades locais,
- financia a operação.
Financiamento
Infraestrutura
€211 milhões incluindo IVA:
- Para os trechos Norte e Sul: 49% pela Região da Île-de-France, 21% pelo Estado e 30% pelo Departamento de Val-de-Marne.
- Para a criação da nova estrada na RD10 (localizada no trecho sul): 50% pela Região da Île-de-France e 50% pelo Departamento de Val-de-Marne.
- Para o setor do Mont d'Est (localizado em Noisy-le-Grand, na seção norte), o bloco local é fornecido pelo Departamento de Val-de-Marne (20%) e pelo Departamento de Seine-Saint-Denis (10% para estudos).
- Todo o projeto também conta com financiamento da Métropole du Grand Paris (MGP) no valor de €6 milhões.
Ônibus
100% financiado pela Île-de-France Mobilités
A fazenda
100% financiado pela Île-de-France Mobilités