Assine as notícias

Proteção dos dados pessoais:

As informações coletadas estão sujeitas a processamento computacional para a Île-de-France Mobilités para que possam processar suas dúvidas. De acordo com os regulamentos em vigor, você tem o direito de acessar, corrigir, opor-se, limitar a exclusão, portabilidade, retirar seu consentimento, contestar a comunicação de instruções sobre o destino dos dados em caso de morte e o direito de apresentar uma objeção à autoridade supervisora competente. Você pode exercer seus direitos enviando um e-mail para: [email protected].