Ônibus

Nova linhaEsbly > Val d'Europe

O projeto do ônibus EVE consiste na criação de uma nova linha e na construção de faixas exclusivas para ônibus, entre a estação Esbly e o Hospital Intercomunitário Marne-la-Vallée, passando pelas estações Marne-la-Vallée – Chessy e Val d'Europe. Ele apoiará a importante dinâmica do território graças à sua infraestrutura estruturada que conecta os novos distritos e atende às principais instalações locais. Seus ônibus articulados com alto nível de serviço oferecerão transporte público rápido, confiável e regular para todos.

Imagem 1 de 4

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Sena e Marne
Aglomeração do Val d'Europe
Île-de-France Mobilités

Notícias

Publicado em

Descubra o boletim nº 1

Subscrever notícias
Todas as notícias sobre projectos

Números-Chave

12 novas estações

em 8 municípios

3 estações atendidas

Esbly, Marne-la-Vallée - Chessy e Val d'Europe

8,4km

Faixas exclusivas para ônibus

1 Ciclo contínuo

e estacionamento para bicicletas nas estações

11.200 viajantes

esperado todos os dias

Um ônibus funcionando 7 dias por semana

entre 5h30 e 00h30.

Um ônibus a cada 5 minutos

Aproximadamente durante os horários de pico

Ônibus articulados

de 18m com motor próprio

Calendário

Custos e financiamento
  1. 2014-2015
    Pré-estudos
  2. Fevereiro de 2015
    Aprovação do Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP)
  3. De 11 de maio a 26 de junho de 2015
    Consulta prévia
  4. 7 de outubro de 2015
    Aprovação do relatório da Concertação
  5. 2017-2021
    Estudos preliminares
  6. 11 de fevereiro de 2021
    Aprovação do Diagrama Esquemático (SDP) e do Arquivo de Consulta de Utilidade Pública (DEUP)
  7. Hoje
    Estudos detalhados
  8. Consulta prévia
  9. Investigação de interesse público
  10. Declaração de utilidade pública
  11. Levantamento parcelado
  12. Trabalho e comissionamento