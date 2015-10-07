Nova linhaEsbly > Val d'Europe

O projeto do ônibus EVE consiste na criação de uma nova linha e na construção de faixas exclusivas para ônibus, entre a estação Esbly e o Hospital Intercomunitário Marne-la-Vallée, passando pelas estações Marne-la-Vallée – Chessy e Val d'Europe. Ele apoiará a importante dinâmica do território graças à sua infraestrutura estruturada que conecta os novos distritos e atende às principais instalações locais. Seus ônibus articulados com alto nível de serviço oferecerão transporte público rápido, confiável e regular para todos.
Números-Chave
12 novas estações
em 8 municípios
3 estações atendidas
Esbly, Marne-la-Vallée - Chessy e Val d'Europe
8,4km
Faixas exclusivas para ônibus
1 Ciclo contínuo
e estacionamento para bicicletas nas estações
11.200 viajantes
esperado todos os dias
Um ônibus funcionando 7 dias por semana
entre 5h30 e 00h30.
Um ônibus a cada 5 minutos
Aproximadamente durante os horários de pico
Ônibus articulados
de 18m com motor próprio
Calendário
- 2014-2015Pré-estudos
- Fevereiro de 2015Aprovação do Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP)
- De 11 de maio a 26 de junho de 2015Consulta prévia
- 7 de outubro de 2015Aprovação do relatório da Concertação
- 2017-2021Estudos preliminares
- 11 de fevereiro de 2021Aprovação do Diagrama Esquemático (SDP) e do Arquivo de Consulta de Utilidade Pública (DEUP)
- HojeEstudos detalhados
- Consulta prévia
- Investigação de interesse público
- Declaração de utilidade pública
- Levantamento parcelado
- Trabalho e comissionamento