Nova linhaEsbly > Val d'Europe

O projeto do ônibus EVE consiste na criação de uma nova linha e na construção de faixas exclusivas para ônibus, entre a estação Esbly e o Hospital Intercomunitário Marne-la-Vallée, passando pelas estações Marne-la-Vallée – Chessy e Val d'Europe. Ele apoiará a importante dinâmica do território graças à sua infraestrutura estruturada que conecta os novos distritos e atende às principais instalações locais. Seus ônibus articulados com alto nível de serviço oferecerão transporte público rápido, confiável e regular para todos.