A rota
A nova linha de ônibus de trânsito rápido EVE atenderá 12 estações nos municípios de Esbly, Coupvray, Chessy, Montry, Magny-le-Hongre, Montévrain, Serris e Jossigny. Será acompanhado por inúmeros desenvolvimentos para garantir a todos seu espaço no espaço público (usuários do transporte público, ciclistas, pedestres, motoristas, etc.):
- As faixas contínuas dedicadas aos ônibus possibilitarão evitar as variações do trânsito. Sua posição no centro da estrada na maior parte do trajeto (inserção axial) permitirá manter o acesso à beira do rio, acesso às vias adjacentes e estacionamento. A capacidade viária das estradas existentes também será mantida como parte do projeto.
- Os cruzamentos serão redesenhados para garantir a travessia segura de todos os usuários (ônibus, bicicletas, pedestres, carros, etc.) e para melhorar o fluxo do tráfego de ônibus. Por meio de um sistema de detecção a montante do cruzamento, o ônibus EVE, que tem prioridade, acionará a passagem pelo sinal verde. Assim, garantirá alta velocidade comercial e um serviço regular.
- As instalações serão projetadas para facilitar modos suaves. Rotas ciclísticas contínuas serão criadas ao longo do trajeto.
- Diversas estruturas de engenharia serão construídas, incluindo a travessia da linha A do RER (duas vezes), a Disney Marina, o Boulevard du Parc, a linha de bonde Crécy la Chapelle, o canal Meaux em Chalifert e o RD5 em Esbly.
O projeto tem a particularidade de fazer parte do projeto para dobrar a principal rede viária realizada pela EPA França: 2×2 faixas a longo prazo na Avenue Hergé, Avenue Schuman e RD5d. O espaço necessário para as faixas dedicadas aos ônibus, no centro da estrada, está de fato planejado como parte do projeto EPA França. Trabalhos significativos de parceria foram realizados e continuarão com a EPA França para garantir uma continuidade homogênea e qualitativa dos desenvolvimentos e para a coordenação do trabalho nesse perímetro.