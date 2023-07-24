O número limitado de estações e suas localizações são projetados para otimizar a velocidade dos ônibus, garantindo o serviço aos principais bairros e instalações da região. 12 estações*, espaçadas em média a 700 m, serão instaladas o mais próximo possível das instalações de viagem existentes ou futuras, como o hospital intercomunitário Marne-la-Vallée, o shopping Val d'Europe, a Universidade de Montévrain, o centro de convenções Chessy, os parques Disney e o colégio Louis Braille...
Dispostas uma em frente à outra ao longo de todo o trajeto, as estações de ônibus EVE serão facilmente localizadas, acessíveis a todos e confortáveis. A maioria delas acomoda dois veículos simultaneamente. Todos estarão equipados com diversas facilidades (abrigo, assentos, informações em tempo real para os passageiros, etc.), incluindo estacionamento para bicicletas (aros protegidos e armários seguros para bicicletas).
*Os nomes das estações são provisórios