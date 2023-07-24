Ônibus

O projeto

8,4 km

Faixas exclusivas para ônibus

12

Novas estações em 8 municípios

3 estações de trem

Atendo (Linha P, TGV, RER A,)

7 dias por semana

entre 5h30 e 00h30.

1 ônibus a cada 5 minutos

Durante os horários de pico

18 metros

o comprimento dos ônibus com motores limpos (GNC)

11 200

passageiros são esperados todos os dias

1 ciclovia

de Esbly até Val d'Europe e do estacionamento de bicicletas até o

100 %

Acessível

O projeto do ônibus EVE consiste na criação de uma nova linha e na construção de faixas exclusivas para ônibus, entre a estação Esbly e o Hospital Intercomunitário Marne-la-Vallée, passando pelas estações Marne-la-Vallée – Chessy e Val d'Europe. Ele apoiará a importante dinâmica do território graças à sua infraestrutura estruturada que conecta os novos distritos e atende às principais instalações locais. Seus ônibus articulados com alto nível de serviço oferecerão transporte público rápido, confiável e regular para todos.

Objetivos

  • Apoiar o desenvolvimento urbano do território
  • oferecer um serviço de transporte de alto nível entre a área de captação de Meaux e o setor IV da nova cidade de Marne-la-Vallée
  • garantir uma rede de qualidade estruturando a rede de transporte, proporcionando uma ligação eficiente com as estações Esbly (Linha P), Marne-la-Vallée – Chessy (estação RER A e SCNF) e Val d'Europe (RER A)
  • atender às principais instalações do território e aos setores de emprego de Chessy e Val d'Europe (hospital intercomunitário Marne-la-Vallée, centro comercial Val d'Europe, parque Disney, o colégio Louis Braille e seu ginásio, cemitério de Esbly; e futuro: escolas, centros universitários, centros de congressos, etc.)
  • Criar um serviço de transporte rápido e confiável, acessível a toda a população

Apoio ao desenvolvimento do território

O território está passando por mudanças profundas com muitos projetos de desenvolvimento urbano, como o ZAC de Coupvray, o ZAC des 3 Ormes, o ZAC des Épinettes, a ampliação do parque Disney, o ZAC des Congrès, o ecodistrito de Montévrain, o ZAC des Grassets, o ZAC du Pré au Chêne... Em diferentes estágios de progresso (entregues, em construção, estudo), eles eventualmente formarão novos distritos urbanos que combinam moradia, empregos e instalações.

O projeto Bus EVE antecipa as necessidades de viagem de todos esses futuros moradores e usuários. Essencial, ele lhes proporcionará um serviço de transporte público eficiente e confiável, adaptado às necessidades futuras.

  • + 20.000 empregos* entre 2025 e 2035
  • + 23.700 habitantes* entre 2025 e 2035

*fonte: Instituto da Região de Paris

Estações de conexão

O ônibus se conectará com outras linhas de transporte público estruturadas em escala regional e nacional: o RER A nas paradas "Val d'Europe" e "Gare de Marne-la-Vallée Chessy Sud", a linha Transilien P na estação Esbly, várias linhas de ônibus ao longo do trajeto e as linhas de alta velocidade na estação Marne-la-Vallée Chessy Sud (TGV).

Imagem decorativa

Um ônibus confiável e rápido

O EVE Bus circulará em uma faixa dedicada, em cada direção, e terá prioridade nos cruzamentos. Os cruzamentos serão completamente redesenhados e garantidos para a travessia de todos os modos. Livre dos perigos do tráfego rodoviário, o ônibus garantirá tempos de viagem confiáveis e rápidos para os passageiros.

Ele se beneficiará de um alto nível de serviço para promover a mudança modal.

O projeto beneficiará outras linhas de ônibus na região, que poderão usar as novas faixas de ônibus em certos trechos.

Imagem decorativa

Estações confortáveis

O número limitado de estações e suas localizações são projetados para otimizar a velocidade dos ônibus, garantindo o serviço aos principais bairros e instalações da região. 12 estações*, espaçadas em média a 700 m, serão instaladas o mais próximo possível das instalações de viagem existentes ou futuras, como o hospital intercomunitário Marne-la-Vallée, o shopping Val d'Europe, a Universidade de Montévrain, o centro de convenções Chessy, os parques Disney e o colégio Louis Braille...

Dispostas uma em frente à outra ao longo de todo o trajeto, as estações de ônibus EVE serão facilmente localizadas, acessíveis a todos e confortáveis. A maioria delas acomoda dois veículos simultaneamente. Todos estarão equipados com diversas facilidades (abrigo, assentos, informações em tempo real para os passageiros, etc.), incluindo estacionamento para bicicletas (aros protegidos e armários seguros para bicicletas).

*Os nomes das estações são provisórios

Rotas de ciclismo

Os desenvolvimentos darão a cada usuário seu lugar no espaço público, especialmente promovendo modos suaves. Uma rota segura para bicicletas será montada ao longo de toda a rota ou nas proximidades imediatas, na Ponte Morris.

  • Serão disponibilizados no mínimo 400 vagas de estacionamento para bicicletas, 60% das quais são armários (com carregamento elétrico), nas proximidades imediatas das estações.
  • Nas estações terminais: um armário seguro para bicicletas com 60 vagas e no mínimo 20 porta-bicicletas sob abrigo;
  • Na estação "Gare de Marne-la-Vallée Chessy Sud", em conexão com o entroncamento Marne-la-Vallée – Chessy: um armário seguro para bicicletas com 120 vagas, além dos suportes para bicicletas já instalados como parte do desenvolvimento da rodoviária Sul;
  • Nas outras estações: mínimo de 12 vagas, incluindo pelo menos 6 aros protegidos
Imagem decorativa

Novos ônibus de alto desempenho

A nova linha será equipada com uma frota de 14 veículos articulados de 18 metros com motor próprio. Eles funcionarão com biometano, limitando assim a emissão de gases de efeito estufa e poluentes prejudiciais à saúde humana.

Para garantir sua manutenção, limpeza e estacionamento, foi selecionado o centro de operações de ônibus Bailly-Romainvilliers. Atualmente, ele pode acomodar cerca de cem ônibus padrão e articulados, e é objeto de um projeto de transição energética e de uma extensão para acomodar ônibus movidos a NGV. Será dada atenção especial à qualidade da integração arquitetônica e paisagística dos edifícios e superfícies, com o futuro projeto urbano da Zona de la Motte.

Imagem decorativa

Descubra a rota

A rota

Ler