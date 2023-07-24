O território está passando por mudanças profundas com muitos projetos de desenvolvimento urbano, como o ZAC de Coupvray, o ZAC des 3 Ormes, o ZAC des Épinettes, a ampliação do parque Disney, o ZAC des Congrès, o ecodistrito de Montévrain, o ZAC des Grassets, o ZAC du Pré au Chêne... Em diferentes estágios de progresso (entregues, em construção, estudo), eles eventualmente formarão novos distritos urbanos que combinam moradia, empregos e instalações.

O projeto Bus EVE antecipa as necessidades de viagem de todos esses futuros moradores e usuários. Essencial, ele lhes proporcionará um serviço de transporte público eficiente e confiável, adaptado às necessidades futuras.

+ 20.000 empregos* entre 2025 e 2035

+ 23.700 habitantes* entre 2025 e 2035

*fonte: Instituto da Região de Paris