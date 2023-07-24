Diálogos
Como em todos os projetos realizados pela Île-de-France Mobilités, as partes interessadas da região estão envolvidas nas etapas de desenvolvimento do projeto. Durante os estudos pré-projeto, a consulta com as autoridades locais e parceiros do projeto continuará, especialmente antes da investigação pública.
Consulta prévia
Sobre o que é?
A consulta é uma etapa essencial em qualquer projeto de desenvolvimento urbano. As opiniões coletadas ao final do projeto permitirão adaptá-lo ao seu ambiente e às necessidades dos usuários do território.
Dê sua opinião sobre o projeto por mais de um mês
Uma nova fase de consulta preliminar será organizada nos próximos meses. Isso permitirá que você dê sua opinião sobre o projeto desde a última fase de consulta em 2015. Os desenvolvimentos desde 2015 serão apresentados a você.
O próximo passo será a investigação pública
Sobre o que é?
A investigação pública será organizada pelos serviços da Prefeitura de Seine-et-Marne e, após a avaliação do arquivo de inquérito de utilidade pública do projeto, pela Prefeitura e pelas autoridades estatais competentes.
Como procedimento regulatório definido pelo Artigo L.123-2 do Código Ambiental, antes de decisões que possam afetar o meio ambiente conforme mencionado no Artigo L. 123-2, a investigação pública tem como objetivo:
- Garantir que o público seja informado apresentando as características do projeto, as condições para sua integração ao meio ambiente, seus impactos e as medidas para remediá-los;
- Coletar a expressão do maior número possível de pessoas para garantir que sejam levadas em consideração na avaliação do projeto;
- Para tornar compatíveis os documentos de planejamento urbano dos municípios da rota: isso consiste em modificar e tornar os Planos Urbanos Locais consistentes com o projeto declarado de utilidade pública;
- Por fim, permita que as observações e propostas recebidas durante a investigação sejam consideradas pela comissão de inquérito e pelo proprietário do projeto
- Permitir que as autoridades competentes declarem o projeto de interesse público