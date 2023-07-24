Consulta prévia

Sobre o que é?

A consulta é uma etapa essencial em qualquer projeto de desenvolvimento urbano. As opiniões coletadas ao final do projeto permitirão adaptá-lo ao seu ambiente e às necessidades dos usuários do território.

Dê sua opinião sobre o projeto por mais de um mês

Uma nova fase de consulta preliminar será organizada nos próximos meses. Isso permitirá que você dê sua opinião sobre o projeto desde a última fase de consulta em 2015. Os desenvolvimentos desde 2015 serão apresentados a você.