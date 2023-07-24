Custo e financiamento

A Île-de-France Mobilités imagina, organiza e financia o transporte público para todos os residentes da Île-de-France. No coração da rede de transporte da Île-de-France, a IDFM reúne todos os atores (passageiros, autoridades eleitas, fabricantes, transportadoras, gestores de infraestrutura), decide e gerencia projetos de desenvolvimento e modernização para todos os tipos de transporte, além de investir e inovar para melhorar o serviço prestado aos passageiros. Como parte do projeto Bus EVE, como piloto de todo o projeto, o IDFM garante que o programa, o cronograma e os custos sejam respeitados. Realizou a consulta preliminar e finalmente está financiando todo o material rodante, bem como os custos operacionais.