Custo e financiamento
Os atores
O Estado
Ao participar do financiamento do projeto Bus EVE, o Estado está comprometido em enfrentar os desafios das viagens e as expectativas dos residentes de Île-de-France. Ela persegue seu objetivo: modernizar e desenvolver linhas de transporte mais eficientes acessíveis a todos, tornando possível avançar mais rapidamente para uma cidade sustentável e um modo de vida mais pacífico, e assim fortalecer a atratividade da região da Île-de-France.
A Região da Île-de-France
A Região da Île-de-France é a principal financiadora do desenvolvimento do transporte na Île-de-France. Sua prioridade: desenvolver conexões de subúrbio a subúrbio para melhorar concretamente a mobilidade de todos os residentes de Île-de-France. A Região participa do financiamento dos estudos e da infraestrutura do EVE Bus.
O Departamento de Seine-et-Marne
O Departamento de Seine-et-Marne atua para facilitar o deslocamento dos moradores de Seine-et-Marne por transporte público, seja para ir ao trabalho, à escola, a um local de lazer ou para acessar serviços locais. Como parte do projeto Bus EVE, o Departamento participa do financiamento de estudos e infraestrutura.
Aglomeração do Val d'Europe
O quarto setor da nova cidade de Marne-la-Vallée, a aglomeração inclui todos os municípios atendidos pela EVE Bus, a saber: Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre e Serris, com a participação em janeiro de 2018 nos municípios de Villeneuve le Comte e Villeneuve Saint-Denis e, desde janeiro de 2020, por Esbly, Montry e Saint-Germain-sur-Morin. Criada para apoiar o desenvolvimento do território: construção e gestão de infraestrutura, instalações escolares públicas, elaboração de planos urbanos, recepção de novas populações, etc. A Val d'Europe Agglomération participa do financiamento dos estudos pré-projetos e da infraestrutura.
Île-de-France Mobilités
A Île-de-France Mobilités imagina, organiza e financia o transporte público para todos os residentes da Île-de-France. No coração da rede de transporte da Île-de-France, a IDFM reúne todos os atores (passageiros, autoridades eleitas, fabricantes, transportadoras, gestores de infraestrutura), decide e gerencia projetos de desenvolvimento e modernização para todos os tipos de transporte, além de investir e inovar para melhorar o serviço prestado aos passageiros. Como parte do projeto Bus EVE, como piloto de todo o projeto, o IDFM garante que o programa, o cronograma e os custos sejam respeitados. Realizou a consulta preliminar e finalmente está financiando todo o material rodante, bem como os custos operacionais.
Os parceiros
O EVE Bus é desenvolvido em colaboração com todos os municípios, comunidades e parceiros envolvidos, a fim de adaptar o projeto às especificidades do território, em particular: os municípios de Esbly, Coupvray, Montry, Magny-le-Hongre, Chessy, Serris, Montévrain, Jossigny e Bailly-Romainvilliers, as comunidades de aglomeração Val d'Europe Agglomération e Marne et Gondoire, os estabelecimentos de desenvolvimento público de Marne-la-Vallée EPAMarne e EPAFrance, o Syndicat Intercommunal des Transportes, o Colégio Louis Braille em Esbly, o Grand Hôpital de l'Est Français, a cooperativa agrícola VALFRANCE, a empresa EURODISNEY SAS, SNCF-Réseau, Voies Navigables de France, HAROPA - Ports de Paris.