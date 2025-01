Le projet Bus EVE consiste à créer une nouvelle ligne et à réaliser des voies dédiées aux bus, entre la gare d’Esbly et l’Hôpital intercommunal de Marne-la-Vallée, en passant par les gares de Marne-la-Vallée – Chessy et du Val d’Europe. Il accompagnera l’importante dynamique du territoire grâce à son infrastructure structurante reliant les nouveaux quartiers et desservant les grands équipements locaux. Ses bus articulés à haut niveau de service offriront à tous un transport en commun rapide, fiable et régulier.