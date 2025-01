Le coût et le financement

En participant au financement du projet Bus EVE, l’Etat s’engage à répondre aux enjeux de déplacement et aux attentes des franciliens. Il poursuit son objectif : moderniser et développer des lignes de transports plus performantes et accessibles à tous, permettant d’avancer plus vite vers une ville durable et un mode de vie plus apaisé, et ainsi, de renforcer l’attractivité de la région Île-de-France.