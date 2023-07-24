Bus

Nouvelle ligneEsbly > Val d'Europe

Le projet

8,4 km

de voies dédiées au bus

12

nouvelles stations sur 8 communes

3 gares

desservies (Ligne P, TGV, RER A,)

7j/7

entre 5h30 à 00h30

1 bus toutes les 5 min

en heures de pointe

18 mètres

la longueur des bus à motorisation propre (GNV)

11 200

voyageurs attendus chaque jour

1 piste cyclable

continue d’Esbly au Val d’Europe et des stationnements vélos aux stations

100 %

accessibles

Le projet Bus EVE consiste à créer une nouvelle ligne et à réaliser des voies dédiées aux bus, entre la gare d’Esbly et l’Hôpital intercommunal de Marne-la-Vallée, en passant par les gares de Marne-la-Vallée – Chessy et du Val d’Europe. Il accompagnera l’importante dynamique du territoire grâce à son infrastructure structurante reliant les nouveaux quartiers et desservant les grands équipements locaux. Ses bus articulés à haut niveau de service offriront à tous un transport en commun rapide, fiable et régulier.

Les objectifs

  • accompagner le développement urbain du territoire
  • offrir un service de transport à haut niveau de service entre le bassin de vie de Meaux et le secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée
  • assurer un maillage de qualité avec le réseau de transport structurant en permettant une liaison efficace avec les gares d’Esbly (Ligne P), de Marne-la-Vallée – Chessy (RER A et gare SCNF), et du Val d’Europe (RER A)
  • desservir les équipements majeurs du territoire et les secteurs d’emplois de Chessy et du Val d’Europe (Hôpital intercommunal de Marne-la-Vallée, centre commercial du Val d’Europe, le parc Disney, le collège Louis Braille et son gymnase, le cimetière d’Esbly ; et futurs : écoles, pôles universitaires, centre des congrès, etc.)
  • créer un service de transport rapide et fiable, accessible à l’ensemble de la population

Accompagner le développement du territoire

Le territoire connait de profondes mutations avec de nombreux projets d’aménagement urbain tels que la ZAC de Coupvray, la ZAC des 3 Ormes, la ZAC des Épinettes, l’extension du parc Disney, la ZAC des Congrès, l’écoquartier de Montévrain, la ZAC des Grassets, la ZAC du Pré au Chêne… À différents stades d’avancement (livrés, en travaux, en étude), ils formeront à terme de nouveaux quartiers de ville mêlant habitations, emplois et équipements.

Le projet Bus EVE anticipe les besoins de déplacements de tous ces futurs habitants et usagers. Essentiel, il leur offrira un service de transport en commun performant, fiable et adapté aux besoins futurs.

  • + 20 000 emplois* entre 2025 et 2035
  • + 23 700 habitants* entre 2025 et 2035

*source : Institut Paris Région 

Relier les gares

Le bus sera en correspondance avec d’autres lignes de transports en commun structurantes à l’échelle régionale et nationale : le RER A aux arrêts « Val d’Europe » et « Gare de Marne-la-Vallée Chessy Sud », la ligne P du Transilien en gare d’Esbly, de nombreuses lignes de bus tout au long du tracé et les lignes à grandes vitesses en Gare de Marne-la-Vallée Chessy Sud (TGV).

Un bus fiable et rapide

Le Bus EVE circulera sur une voie dédiée, dans chaque sens, et sera prioritaire aux carrefours. Les carrefours seront entièrement réaménagés et sécurisés pour la traversée de tous les modes. Libéré des aléas de la circulation routière, le bus garantira des temps de parcours fiables et rapides aux voyageurs.

Il bénéficiera d’un haut niveau de service pour favoriser le report modal.

Le projet pourra bénéficier aux autres lignes de bus du secteur qui pourront emprunter, sur certains tronçons, les nouvelles voies dédiées aux bus.

Des stations confortables

Le nombre limité des stations et leurs emplacements sont pensés pour optimiser la vitesse du bus tout en garantissant la desserte des quartiers et équipements majeurs du territoire. 12 stations*, espacées de 700m en moyenne, seront aménagées au plus près des équipements générateurs de déplacements, existants ou futurs, tels que l’hôpital intercommunal de Marne-la-Vallée, le centre commercial de Val d’Europe, l’université de Montévrain, le centre de congrès de Chessy, les parcs Disney ou encore le collège Louis Braille…

Aménagées en vis-à-vis sur tout le long du tracé, les stations du Bus EVE seront facilement repérables, accessibles à tous et confortables. La majorité d’entre elles permettront d’accueillir simultanément deux véhicules. Elles seront toutes dotées de nombreux équipements (abri, assises, information voyageurs en temps réel…) dont des stationnements pour les vélos (arceaux abrités et consignes vélos sécurisées).

*Les noms des stations sont provisoires

Des itinéraires vélo

Les aménagements donneront à chaque usager sa place dans l’espace public, en favorisant en particulier les modes doux. Un itinéraire cyclable sécurisé sera aménagé tout le long du tracé ou à proximité immédiate au niveau du Pont Morris.

  • Un minimum de 400 places de stationnements vélos, dont 60% en consignes (avec recharge électrique) seront prévus à proximité immédiate des stations.
  • Aux stations terminus : une consigne vélos sécurisée de 60 places et un minimum de 20 arceaux vélos sous abris ;
  • Au niveau de la station « Gare de Marne-la-Vallée Chessy Sud » en correspondance avec le pôle d’échanges de Marne-la-Vallée – Chessy : une consigne vélos sécurisée de 120 places, en plus des arceaux vélos déjà mis en œuvre dans le cadre du développement de la gare routière Sud ;
  • Au niveau des autres stations : un minimum de 12 places, dont au moins 6 arceaux abrités
De nouveaux bus performants

La nouvelle ligne sera équipée d’un parc de 14 véhicules articulés de 18 mètres et à motorisation propre. Ils fonctionneront au biométhane, limitant ainsi l’émission de gaz à effet de serre et des polluants nocifs pour la santé humaine.

Pour assurer leur maintenance, nettoyage et stationnement, le centre opérationnel bus de Bailly-Romainvilliers a été retenu. Permettant aujourd’hui d’accueillir une centaine de bus standards et articulés, il fait l’objet d’un projet de transition énergétique et d’extension pour accueillir des bus à motorisation GNV. Une attention particulière sera portée à la qualité de l’insertion architecturale et paysagère des bâtiments et surfaces, avec le futur projet urbain de la Zone de la Motte.

Découvrir le tracé

Le tracé

