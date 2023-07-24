Le territoire connait de profondes mutations avec de nombreux projets d’aménagement urbain tels que la ZAC de Coupvray, la ZAC des 3 Ormes, la ZAC des Épinettes, l’extension du parc Disney, la ZAC des Congrès, l’écoquartier de Montévrain, la ZAC des Grassets, la ZAC du Pré au Chêne… À différents stades d’avancement (livrés, en travaux, en étude), ils formeront à terme de nouveaux quartiers de ville mêlant habitations, emplois et équipements.

Le projet Bus EVE anticipe les besoins de déplacements de tous ces futurs habitants et usagers. Essentiel, il leur offrira un service de transport en commun performant, fiable et adapté aux besoins futurs.

+ 20 000 emplois* entre 2025 et 2035

+ 23 700 habitants* entre 2025 et 2035

*source : Institut Paris Région