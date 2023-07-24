Le nombre limité des stations et leurs emplacements sont pensés pour optimiser la vitesse du bus tout en garantissant la desserte des quartiers et équipements majeurs du territoire. 12 stations*, espacées de 700m en moyenne, seront aménagées au plus près des équipements générateurs de déplacements, existants ou futurs, tels que l’hôpital intercommunal de Marne-la-Vallée, le centre commercial de Val d’Europe, l’université de Montévrain, le centre de congrès de Chessy, les parcs Disney ou encore le collège Louis Braille…
Aménagées en vis-à-vis sur tout le long du tracé, les stations du Bus EVE seront facilement repérables, accessibles à tous et confortables. La majorité d’entre elles permettront d’accueillir simultanément deux véhicules. Elles seront toutes dotées de nombreux équipements (abri, assises, information voyageurs en temps réel…) dont des stationnements pour les vélos (arceaux abrités et consignes vélos sécurisées).
*Les noms des stations sont provisoires