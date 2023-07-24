Le dialogue

La concertation préalable

De quoi s'agit-il ?

La concertation est une étape indispensable dans tout projet d’aménagement urbain. Les avis récoltés à son issue permettront d’adapter le projet à son environnement et aux besoins des usagers du territoire.

Donnez votre avis sur le projet pendant plus d'un mois

Une nouvelle phase de concertation préalable sera organisée dans les prochains mois. Celle-ci vous permettra de donner votre avis sur le projet depuis la dernière phase de concertation en 2015. Les évolutions depuis 2015 vous seront présentées.