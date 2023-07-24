Le projet a la particularité de s’inscrire au sein du projet de doublement de la voirie primaire porté par l’EPA France : 2×2 voies à terme sur l’avenue Hergé, l'avenue Schuman et la RD5d. L’espace nécessaire aux voies dédiées aux bus, au centre de la voirie, est bien prévu dans le cadre du projet de l’EPA France. Un important travail partenarial a été mené et va se poursuivre avec l’EPA France pour assurer une continuité homogène et qualitative des aménagements et pour la coordination des travaux sur ce périmètre.