Le tracé
Des aménagements pour chaque usage
La nouvelle ligne de bus EVE à haut niveau de service desservira 12 stations sur les communes d’Esbly, Coupvray, Chessy, Montry, Magny-le-Hongre, Montévrain, Serris et Jossigny. Elle s’accompagnera de nombreux aménagements pour donner à chacun sa place dans l’espace public (usagers des transports en commun, cyclistes, piétons, automobilistes, …) :
- Les voies continues dédiées aux bus permettront de s’affranchir des aléas de la circulation. Leur position au centre de la voirie sur la majorité du tracé (insertion axiale) permettra de maintenir les accès riverains, les accès aux voiries adjacentes et le stationnement. La capacité routière des voiries existantes sera aussi maintenue dans le cadre du projet.
- Les carrefours seront réaménagés pour garantir la traversée sécurisée de tous les usagers (bus, vélo, piétons, voitures…) et pour fluidifier la circulation du bus. Par un système de détection en amont du carrefour, le bus EVE, prioritaire, déclenchera le passage au feu vert. Il garantira ainsi une vitesse commerciale élevée et un service régulier.
- Des aménagements seront conçus pour faciliter les modes doux. Des itinéraires cyclables continus seront réalisés tout au long du tracé.
- Plusieurs ouvrages d’art seront réalisés, permettant notamment le franchissement de la ligne A du RER (à deux reprises), de la Marina Disney, du Boulevard du Parc, de la ligne de tram-train Crécy la Chapelle, du canal de Meaux à Chalifert et de la RD5 à Esbly.
Le projet a la particularité de s’inscrire au sein du projet de doublement de la voirie primaire porté par l’EPA France : 2×2 voies à terme sur l’avenue Hergé, l'avenue Schuman et la RD5d. L’espace nécessaire aux voies dédiées aux bus, au centre de la voirie, est bien prévu dans le cadre du projet de l’EPA France. Un important travail partenarial a été mené et va se poursuivre avec l’EPA France pour assurer une continuité homogène et qualitative des aménagements et pour la coordination des travaux sur ce périmètre.