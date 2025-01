Schéma de principe approuvé par le Conseil d’administration

Jeudi 11 février 2021, le Conseil d’Île-de-France Mobilités a approuvé le schéma de principe et le dossier d’enquête publique du projet de nouvelle ligne de bus EVE (Esbly – Val d’Europe). Reliant la gare d’Esbly et l’Hôpital intercommunal de Marne-la-Vallée, en passant par les gares de Marne-la-Vallée – Chessy et du Val d’Europe, le bus EVE accompagnera l’évolution du territoire et offrira une solution de transport en commun performante aux futurs usagers.

À l’occasion de cette séance, la convention de financement des études d’avant-projet entre l’État (21%), la Région Île-de-France (49%), le Département de Seine-et-Marne (20%) et la Communauté d’Agglomération Val d’Europe (10%), a également été validée pour un montant de 3M€ H.T.

C’est une étape importante qui vient d’être franchie pour le projet de bus EVE ! Les études de schéma de principe ont permis d’approfondir le tracé et la position des stations selon une approche multicritères liée à l’offre de transports, à l’environnement, la faisabilité technique et le coût associé.

Les parties prenantes du projet (Etat, Région Île-de-France, département, communes, collectivités et partenaires concernés) ont été associées à ces études.

La prochaine étape ?

Le projet se poursuit maintenant avec la réalisation d’une étude d’avant-projet permettant d’affiner les hypothèses retenues lors de la concertation préalable et après la validation du schéma de principe par le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités.

>> Télécharger la délibération du Conseil d’administration.

>> Télécharger le schéma de principe.