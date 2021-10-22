Financiamento e os atores
Os atores
O projeto para uma nova ligação entre a Gare du Nord e a Gare de l'Est está sendo realizado por vários proprietários do projeto.
Estações e Conexões da SNCF
A SNCF Gares & Connexions está realizando os elementos 2, 3, 4, 6 e 7 (veja o plano abaixo para detalhes).
Cidade de Paris
A cidade de Paris é responsável pela implementação do elemento 1 (melhorias nas estradas Rue d'Alsace, Rue de Dunkerque e Rue Lafayette).
CDG Express
A CDG Express, autoridade contratante do projeto de ligação ferroviária ao aeroporto Paris – Charles de Gaulle, é responsável pela construção do elemento 5 (desenvolvimento do pátio e do nível da plataforma).
O custo da primeira fase do projeto na fase preliminar de projeto é estimado em aproximadamente €67,9 milhões (nas condições econômicas de janeiro de 2019).
Detalhes dos desenvolvimentos da nova ligação
Existem 7 instalações para essa nova ligação.
- Melhorias nas estradas Rue d'Alsace, Rue de Dunkerque e Rue Lafayette
- Escada rolante e elevador na rue d'Alsácia, perto da escada monumental
- Escada rolante e elevador conectando o jardim ao pátio dos mensageiros
- Acessibilidade do metrô do Château Landon e das plataformas 6 a 12 da Gare de l'Est (linha P)
- Paisagismo do pátio no térreo
- Novo hall de passageiros na 50 rue d'Alsace
- Criação de um viaduto subterrâneo entre a estação Magenta do RER E e o novo salão de passageiros da Gare de l'Est, na 50 rue d'Alsace