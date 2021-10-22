Novo linkGare du Nord - Gare de l'Est

Localizada no nordeste de Paris, no 10º arrondissement, o projeto para ligar a Gare du Nord e a Gare de l'Est consiste em construir uma conexão realmente otimizada acessível a todos, na superfície e/ou no subsolo, entre os polos de Paris Nord (Gare du Nord - Magenta - La Chapelle) e Paris Est (Gare de l'Est - Château-Landon). Essa ligação conectará diretamente todos os modos de transporte e, assim, melhorará os tempos de viagem.