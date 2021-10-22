Poste - Estação

Novo linkGare du Nord - Gare de l'Est

Localizada no nordeste de Paris, no 10º arrondissement, o projeto para ligar a Gare du Nord e a Gare de l'Est consiste em construir uma conexão realmente otimizada acessível a todos, na superfície e/ou no subsolo, entre os polos de Paris Nord (Gare du Nord - Magenta - La Chapelle) e Paris Est (Gare de l'Est - Château-Landon). Essa ligação conectará diretamente todos os modos de transporte e, assim, melhorará os tempos de viagem.

A nova escada rolante entre a rue d'Alsace basse e a rue d'Alsace haute.
O novo elevador entre a rue d'Alsace basse e a rue d'Alsace haute.
Melhorias nas estradas na rue d'Alsace haute
Melhorias nas estradas na rue d'Alsace haute
Articulação superfície-subterrânea
A nova escada rolante entre a rue d'Alsace basse e a rue d'Alsace haute © Île-de-France Mobilités

Estado
Região de Île-de-France
Cidade de Paris
CDG Express
Estações e Conexões da SNCF
Île-de-France Mobilités

O desenvolvimento da nova ligação

Existem 7 instalações para essa nova ligação. 1. Melhorias nas estradas Rue d'Alsace, Rue de Dunkerque e Rue Lafayette. 2. Escada rolante e elevador na rue d'Alsácia, próximo à escadaria monumental. 3. Escada rolante e elevador conectando o jardim ao pátio dos mensageiros. 4. Acessibilidade do metrô do Château Landon e das plataformas 6 a 12 da Gare de l'Est (linha P). 5. Desenvolvimento do pátio no térreo. 6. Novo salão de passageiros na rua Alsace, 50. 7. Criação de um túnel subterrâneo entre a estação Magenta do RER E e o novo salão de passageiros da Gare de l'Est, no número 50 da rue d'Alsácia.

Números-Chave

800 000passageiros por dia

em ambas as estações

200 000Conexões por dia

Por todo o aglomerado

Duas estações

a apenas 500 metros de distância

8 a 14 minutosa pé

entre Gare du Nord e Gare de l'Est

Calendário

Financiamento e atores
  1. 2016
    Consulta prévia
  2. 2018
    Estudos adicionais e diagrama esquemático
  3. 2020
    Estudos preliminares de projeto
  4. Hoje
    2020-2027
    Obra
  5. 2022
    Desenvolvimento da rue d'Alsace haute e da rue de Dunkerque
  6. 2023
    Comissionamento da escada rolante na rue d'Alsace
  7. Primeiro trimestre de 2027
    Objetivo de concluir o trabalho em conformidade com a comissionamento do CDG Express