Novo linkGare du Nord - Gare de l'Est

Localizada no nordeste de Paris, no 10º arrondissement, o projeto para ligar a Gare du Nord e a Gare de l'Est consiste em construir uma conexão realmente otimizada acessível a todos, na superfície e/ou no subsolo, entre os polos de Paris Nord (Gare du Nord - Magenta - La Chapelle) e Paris Est (Gare de l'Est - Château-Landon). Essa ligação conectará diretamente todos os modos de transporte e, assim, melhorará os tempos de viagem.
O desenvolvimento da nova ligação
Números-Chave
800 000passageiros por dia
em ambas as estações
200 000Conexões por dia
Por todo o aglomerado
Duas estações
a apenas 500 metros de distância
8 a 14 minutosa pé
entre Gare du Nord e Gare de l'Est
Calendário
- 2016Consulta prévia
- 2018Estudos adicionais e diagrama esquemático
- 2020Estudos preliminares de projeto
- Hoje2020-2027Obra
- 2022Desenvolvimento da rue d'Alsace haute e da rue de Dunkerque
- 2023Comissionamento da escada rolante na rue d'Alsace
- Primeiro trimestre de 2027Objetivo de concluir o trabalho em conformidade com a comissionamento do CDG Express