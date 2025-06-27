Novo linkGare du Nord - Gare de l'Est
A ligação entre a rue d'Alsace haute e a rue d'Alsace basse
- A nova escada rolante entre a rue d'Alsace basse e a rue d'Alsace haute. © Île-de-France Mobilités
- O novo elevador entre a rue d'Alsace basse e a rue d'Alsace haute. © Île-de-France Mobilités
