ExtensãoRosny-Bois-Perrier > Noisy-Champs

O Metrô 11 conecta Châtelet (1º de Paris) a Rosny-Bois-Perrier (93). A extensão da Mairie des Lilas (93) até Rosny-Bois-Perrier (93) foi inaugurada em junho de 2024.

Atualmente em estudo, sua extensão até Noisy-Champs (77) visa melhor servir os subúrbios internos e centrais de Paris, oferecendo uma conexão direta entre dois grandes centros de atividade no leste da região parisiense.

Os coproprietários do projeto são a Île-de-France Mobilités e a RATP.

Saiba mais sobre a extensão até Rosny-Bois-Perrier, inaugurada em junho de 2024
Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Sena e Marne
Departamento de Seine-Saint-Denis
Sociedade de Grandes Projetos
RATP
Île-de-France Mobilités

Plano

Números-Chave

12 minutos

entre Rosny-Bois-Perrier e Noisy-Champs

4

Novas estações

10 km

Novos caminhos