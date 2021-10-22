ExtensãoRosny-Bois-Perrier > Noisy-Champs

O Metrô 11 conecta Châtelet (1º de Paris) a Rosny-Bois-Perrier (93). A extensão da Mairie des Lilas (93) até Rosny-Bois-Perrier (93) foi inaugurada em junho de 2024.

Atualmente em estudo, sua extensão até Noisy-Champs (77) visa melhor servir os subúrbios internos e centrais de Paris, oferecendo uma conexão direta entre dois grandes centros de atividade no leste da região parisiense.

Os coproprietários do projeto são a Île-de-France Mobilités e a RATP.