ExtensãoMairie des Lilas > Rosny-Bois-Perrier

A linha 11 do metrô conecta Châtelet (1º de Paris) a Rosny-sous-Bois (93).

A extensão até Rosny-Bois-Perrier dá acesso às cidades de Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil e Rosny-sous-Bois. Completa a rede desta parte de Seine-Saint-Denis oferecendo conexões com várias linhas estruturantes da rede Île-de-France.

Paralelamente à sua extensão, a linha 11 evoluiu e se modernizou com a adaptação das estações históricas, bem como a renovação do material rodante.

O trem de teste MP14 saindo da nova oficina de manutenção da linha 11 em Rosny-sous-Bois - INFRAS RATP - Isabelle Bonnet

O viaduto da linha 11 em Rosny-sous-Bois © RATP INFRA / Isabelle Bonnet

Números-Chave

85 000

habitantes e empregos atendidos

6Miles

Novos caminhos

12Ata

entre Mairie des Lilas e Rosny-Bois-Perrier

5

Municípios cruzados

6

Novas estações

10 100Viajantes

Durante o horário de pico da manhã na extensão

1 min 45

entre cada metrô durante o horário de pico

30 100Viajantes

Durante o horário de pico da manhã na linha estendida

Calendário

  1. 2010
    Consulta com o fiador
  2. 2011-2013
    Estudos preliminares
  3. 2013
    Aprovação do diagrama esquemático e investigação pública
  4. 2014
    Declaração de utilidade pública e validação do projeto preliminar
  5. 2015-2019
    Trabalho preparatório
  6. 2016-2024
    Obra
  7. Verão de 2023
    Chegada do novo material rodante MP14 de 5 carros
  8. 2023-2024
    Configuração da estação, testes e operação a seco
  9. Hoje
    13 de junho de 2024
    Comissionamento

