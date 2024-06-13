ExtensãoMairie des Lilas > Rosny-Bois-Perrier

A linha 11 do metrô conecta Châtelet (1º de Paris) a Rosny-sous-Bois (93).
A extensão até Rosny-Bois-Perrier dá acesso às cidades de Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil e Rosny-sous-Bois. Completa a rede desta parte de Seine-Saint-Denis oferecendo conexões com várias linhas estruturantes da rede Île-de-France.
Paralelamente à sua extensão, a linha 11 evoluiu e se modernizou com a adaptação das estações históricas, bem como a renovação do material rodante.
Números-Chave
85 000
habitantes e empregos atendidos
6Miles
Novos caminhos
12Ata
entre Mairie des Lilas e Rosny-Bois-Perrier
5
Municípios cruzados
6
Novas estações
10 100Viajantes
Durante o horário de pico da manhã na extensão
1 min 45
entre cada metrô durante o horário de pico
30 100Viajantes
Durante o horário de pico da manhã na linha estendida
Calendário
- 2010Consulta com o fiador
- 2011-2013Estudos preliminares
- 2013Aprovação do diagrama esquemático e investigação pública
- 2014Declaração de utilidade pública e validação do projeto preliminar
- 2015-2019Trabalho preparatório
- 2016-2024Obra
- Verão de 2023Chegada do novo material rodante MP14 de 5 carros
- 2023-2024Configuração da estação, testes e operação a seco
- Hoje13 de junho de 2024Comissionamento