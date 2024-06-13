ExtensãoMairie des Lilas > Rosny-Bois-Perrier

A linha 11 do metrô conecta Châtelet (1º de Paris) a Rosny-sous-Bois (93).

A extensão até Rosny-Bois-Perrier dá acesso às cidades de Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil e Rosny-sous-Bois. Completa a rede desta parte de Seine-Saint-Denis oferecendo conexões com várias linhas estruturantes da rede Île-de-France.

Paralelamente à sua extensão, a linha 11 evoluiu e se modernizou com a adaptação das estações históricas, bem como a renovação do material rodante.