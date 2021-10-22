Financiamento e atores
Atores
Os coproprietários do projeto são a Île-de-France Mobilités e a RATP.
Financiamento
Infraestrutura para a extensão
€1.084 milhões (valor de 2014) financiados pelo Estado (20%), pela Região da Île-de-France (46%), pela Société des Grands Projets (SGP) (28%) e pelo departamento de Seine-Saint-Denis (6%).
Modernização da linha existente
€214 milhões (valor de 2014) financiados pelo Estado (11%), pela Região da Île-de-France (26%), pela Cidade de Paris (29%) e pela RATP (34%).
Material rodante (39 conjuntos de trens)
€310 milhões (valor de 2014) 100% financiados pela Île-de-France Mobilités
A fazenda
100% financiado pela Île-de-France Mobilités