ExtensãoMairie de Saint-Ouen > Saint-Denis Pleyel

A linha 14 do metrô, totalmente automática, conecta Olympiades (13ª de Paris) à Mairie de Saint-Ouen (93). A extensão para o norte até Mairie de Saint-Ouen (93) está em operação desde dezembro de 2020.

A extensão da Mairie de Saint-Ouen (93) até Saint-Denis Pleyel (93) criará uma ligação eficiente com a rede de transporte público existente e futura, conectando a rede existente ao futuro centro de entroncamento Saint-Denis Pleyel, um futuro ponto de interconexão para três linhas de metrô e duas linhas de trem.

Sociedade de Grandes Projetos
RATP
Île-de-France Mobilités

Números-Chave

1,7Miles

Novos caminhos

1

Nova Estação

85Segundos

entre cada metrô durante o horário de pico da manhã

Calendário

  1. 2013
    Consultoria
  2. 2014
    Inquérito público
  3. 2015
    Declaração de Uso Público
  4. 2016
    Rascunho preliminar
  5. 2017-2024
    Obra
  6. 24 de junho de 2024
    Comissionamento

