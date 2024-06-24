ExtensãoMairie de Saint-Ouen > Saint-Denis Pleyel

A linha 14 do metrô, totalmente automática, conecta Olympiades (13ª de Paris) à Mairie de Saint-Ouen (93). A extensão para o norte até Mairie de Saint-Ouen (93) está em operação desde dezembro de 2020.

A extensão da Mairie de Saint-Ouen (93) até Saint-Denis Pleyel (93) criará uma ligação eficiente com a rede de transporte público existente e futura, conectando a rede existente ao futuro centro de entroncamento Saint-Denis Pleyel, um futuro ponto de interconexão para três linhas de metrô e duas linhas de trem.