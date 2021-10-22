Metrô

ExtensãoMairie de Saint-Ouen > Saint-Denis Pleyel

Financiamento e atores

Atores

A proprietária do projeto é a Société des Grands Projets (SGP).

Île-de-France Mobilités, a autoridade organizadora para mobilidade sustentável na Île-de-France:

  • garante a qualidade da rede da nova rede (conexões e estações)
  • orienta a coordenação dos estudos de interconexão ferroviária,
  • estuda a evolução da rede de ônibus em conjunto com as autoridades locais,
  • financia a operação.
Financiamento
Infraestrutura

€155 milhões (valor de 2012) 100% financiado pela Société des Grands Projets (SGP)

Material rodante

€72 milhões (valor de 2014) 100% financiado pela Île-de-France Mobilités

A fazenda

100% financiado pela Île-de-France Mobilités

