ExtensãoSaint-Lazare > Mairie de Saint-Ouen

A linha 14 do metrô, totalmente automática, ligava Olympiades (13º de Paris) a Saint-Lazare (8º de Paris). A extensão para o norte até a Mairie de Saint-Ouen (93) visa aliviar o congestionamento na linha 13 do metrô atendendo os distritos do noroeste da França. Ele prevê a criação de duas estações em Paris (Pont Cardinet e Porte de Clichy), duas estações em Clichy-la-Garenne e Saint-Ouen (Saint-Ouen e Mairie de Saint-Ouen) e um local de manutenção e armazenamento em Saint-Ouen, na zona de desenvolvimento coordenada dos Docks (ZAC).
Paralelamente à extensão, as estações da linha 14 foram modernizadas para se adaptar aos novos trens com maior capacidade e acomodar novos passageiros nas melhores condições.

Um trem de metrô na plataforma da estação Mairie de Saint-Ouen na linha 14
Um trem de metrô na plataforma da estação Mairie de Saint-Ouen na linha 14

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Hauts-de-Seine
Departamento de Seine-Saint-Denis
Cidade de Paris
Sociedade de Grandes Projetos
RATP
Île-de-France Mobilités

Números-Chave

96.100 habitantes

e 72.000 empregos ocupados

5,8 km

Novos caminhos

3 municípios

Serviu

12 500

Passageiros diários durante o horário de pico da manhã na extensão

4

Novas estações

1 min 45

entre cada metrô durante o horário de pico

Calendário

Financiamento e atores
  1. 2010
    Consulta com o fiador
  2. 2011
    Diagrama esquemático
  3. 2012
    Inquérito público, declaração de utilidade pública (DUP) e projeto preliminar
  4. 2013
    Estudos detalhados
  5. 2014-2019
    Obra
  6. 14 de dezembro de 2020
    Comissionamento da extensão

Leia o press kit sobre a posse

14 de dezembro de 2020