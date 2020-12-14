ExtensãoSaint-Lazare > Mairie de Saint-Ouen

A linha 14 do metrô, totalmente automática, ligava Olympiades (13º de Paris) a Saint-Lazare (8º de Paris). A extensão para o norte até a Mairie de Saint-Ouen (93) visa aliviar o congestionamento na linha 13 do metrô atendendo os distritos do noroeste da França. Ele prevê a criação de duas estações em Paris (Pont Cardinet e Porte de Clichy), duas estações em Clichy-la-Garenne e Saint-Ouen (Saint-Ouen e Mairie de Saint-Ouen) e um local de manutenção e armazenamento em Saint-Ouen, na zona de desenvolvimento coordenada dos Docks (ZAC).

Paralelamente à extensão, as estações da linha 14 foram modernizadas para se adaptar aos novos trens com maior capacidade e acomodar novos passageiros nas melhores condições.