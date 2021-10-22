Financiamento e atores
Atores
Os coproprietários do projeto são a Île-de-France Mobilités e a RATP.
Île-de-France Mobilités, a autoridade organizadora para mobilidade sustentável na Île-de-France:
- garante a qualidade da rede da nova rede (conexões e estações)
- orienta a coordenação dos estudos de interconexão ferroviária,
- estuda a evolução da rede de ônibus em conjunto com as autoridades locais,
- financia a operação.
Financiamento
Infraestrutura
1380 milhões de euros (valor de 2012) financiados pela Société des Grands Projets (SGP) (58,9%), a cidade de Paris (21,3%), a região da Île-de-France (13,6%), o departamento de Hauts-de-Seine (3,1%) e o departamento de Seine-Saint-Denis (3,1%).
Material rodante
€619 milhões (valor de 2015) 100% financiado pela Île-de-France Mobilités
A fazenda
100% financiado pela Île-de-France Mobilités