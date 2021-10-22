Metrô

Nova linhaAéroport d’Orly > Versailles Chantiers

A linha 18 do metrô de Île-de-France conectará o Aeroporto de Orly (94) a Versailles Chantiers (78) em três fases: a primeira de Massy Palaiseau até Christ de Saclay, a segunda de Massy Palaiseau para o Aeroporto de Orly, em conexão com a linha 14, e a terceira de Christ de Saclay a Versalhes - Chantiers.

Essa nova linha totalmente automática atenderá às necessidades de viagem de moradores, estudantes, pesquisadores e funcionários que vivem, estudam ou trabalham nas proximidades, especialmente em Antony, Massy, no planalto de Saclay, em Saint-Quentin-en-Yvelines e Versalhes.

Imagem 1 de 4

Estação Massy Opera © Ateliers 2/3/4/Image KDSL / Société des Grands Projets

Plano

Números-Chave

110 000

Passageiros diários na linha (até 2030)

30 minutos

do Aeroporto de Orly até os Chantiers de Versalhes

35 km

de trilhos, incluindo 14 km acima do solo

10

Novas estações

3 minutos

Aproximadamente entre cada metrô durante o horário de pico da manhã

Calendário

  1. 2010-2011
    Debate público
  2. 2015
    Consultoria
  3. 2016
    Inquérito público
  4. 2017
    Declaração de utilidade pública
  5. Hoje
    2018-2030
    Obra
  6. Horizonte 2026
    Comissionamento entre Massy Palaiseau e Christ de Saclay
  7. Horizonte 2027
    Comissionamento entre Massy Palaiseau e o Aeroporto de Orly
  8. Horizonte 2030
    Comissionamento entre Christ de Saclay e Versailles Chantiers

Financiamento e atores