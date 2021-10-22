Nova linhaAéroport d’Orly > Versailles Chantiers

A linha 18 do metrô de Île-de-France conectará o Aeroporto de Orly (94) a Versailles Chantiers (78) em três fases: a primeira de Massy Palaiseau até Christ de Saclay, a segunda de Massy Palaiseau para o Aeroporto de Orly, em conexão com a linha 14, e a terceira de Christ de Saclay a Versalhes - Chantiers.
Essa nova linha totalmente automática atenderá às necessidades de viagem de moradores, estudantes, pesquisadores e funcionários que vivem, estudam ou trabalham nas proximidades, especialmente em Antony, Massy, no planalto de Saclay, em Saint-Quentin-en-Yvelines e Versalhes.
Plano
Números-Chave
110 000
Passageiros diários na linha (até 2030)
30 minutos
do Aeroporto de Orly até os Chantiers de Versalhes
35 km
de trilhos, incluindo 14 km acima do solo
10
Novas estações
3 minutos
Aproximadamente entre cada metrô durante o horário de pico da manhã
Calendário
- 2010-2011Debate público
- 2015Consultoria
- 2016Inquérito público
- 2017Declaração de utilidade pública
- Hoje2018-2030Obra
- Horizonte 2026Comissionamento entre Massy Palaiseau e Christ de Saclay
- Horizonte 2027Comissionamento entre Massy Palaiseau e o Aeroporto de Orly
- Horizonte 2030Comissionamento entre Christ de Saclay e Versailles Chantiers