Nova linhaAéroport d’Orly > Versailles Chantiers

A linha 18 do metrô de Île-de-France conectará o Aeroporto de Orly (94) a Versailles Chantiers (78) em três fases: a primeira de Massy Palaiseau até Christ de Saclay, a segunda de Massy Palaiseau para o Aeroporto de Orly, em conexão com a linha 14, e a terceira de Christ de Saclay a Versalhes - Chantiers.

Essa nova linha totalmente automática atenderá às necessidades de viagem de moradores, estudantes, pesquisadores e funcionários que vivem, estudam ou trabalham nas proximidades, especialmente em Antony, Massy, no planalto de Saclay, em Saint-Quentin-en-Yvelines e Versalhes.