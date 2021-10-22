Metrô

Nova linhaAéroport d’Orly > Versailles Chantiers

Financiamento e atores

Atores

O proprietário do projeto é a Société des Grands Projets (SGP) desde a transferência da gestão do projeto para a Île-de-France Mobilités em 2015.

Île-de-France Mobilités, a autoridade organizadora para mobilidade sustentável na Île-de-France:

  • garante a qualidade da rede da nova rede (conexões e estações)
  • Lidera a coordenação dos estudos de interconexão ferroviária
  • Estuda a evolução da rede de ônibus em conjunto com autoridades locais
  • financia a operação.
Financiamento
Infraestrutura

€3.630 milhões (nas condições econômicas de 2012) 100% financiados pela Société des Grands Projets (SGP).

Sociedade de Grandes Projetos
Material rodante

100% financiado pela Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités
A fazenda

100% financiado pela Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités