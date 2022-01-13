ExtensãoMontrouge > Bagneux

A linha 4 do metrô ligava Porte de Clignancourt (18º de Paris) à Mairie de Montrouge (92). Essa linha é a mais interconectada à rede de transporte (estações, metrô, RER, trem). Após a inauguração da extensão de Porte d'Orléans até Mairie de Montrouge em 2013, a extensão até Bagneux (92) cria uma ligação eficiente entre Bagneux e Paris e conecta a rede de transporte público existente à linha 15 do metrô.
Paralelamente à sua extensão, a linha 4 foi alvo de um projeto completo de automação, baseado no modelo do que foi feito na linha 1.
A rota
Números-Chave
20 minutos
aproximadamente entre Bagneux e Châtelet-Les Halles
41 400
habitantes e empregos atendidos
2
Novas estações
3 min 20
entre a Prefeitura de Montrouge e Bagneux
Calendário
- 2011Rascunho preliminar
- 2012Investigação pública e declaração de utilidade pública
- 2013-2014Estudos front-end e de projetos
- 2015-2020Obra
- 13 de janeiro de 2022Comissionamento
- 19 de janeiro de 2024Automação total de linha