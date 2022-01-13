Metrô

ExtensãoMontrouge > Bagneux

A linha 4 do metrô ligava Porte de Clignancourt (18º de Paris) à Mairie de Montrouge (92). Essa linha é a mais interconectada à rede de transporte (estações, metrô, RER, trem). Após a inauguração da extensão de Porte d'Orléans até Mairie de Montrouge em 2013, a extensão até Bagneux (92) cria uma ligação eficiente entre Bagneux e Paris e conecta a rede de transporte público existente à linha 15 do metrô.

Paralelamente à sua extensão, a linha 4 foi alvo de um projeto completo de automação, baseado no modelo do que foi feito na linha 1.

Station Bagneux - Lucie Aubrac © Île-de-France Mobilités

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Hauts-de-Seine
RATP
Île-de-France Mobilités

A rota

Números-Chave

20 minutos

aproximadamente entre Bagneux e Châtelet-Les Halles

41 400

habitantes e empregos atendidos

2

Novas estações

3 min 20

entre a Prefeitura de Montrouge e Bagneux

Calendário

  1. 2011
    Rascunho preliminar
  2. 2012
    Investigação pública e declaração de utilidade pública
  3. 2013-2014
    Estudos front-end e de projetos
  4. 2015-2020
    Obra
  5. 13 de janeiro de 2022
    Comissionamento
  6. 19 de janeiro de 2024
    Automação total de linha