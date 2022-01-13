ExtensãoMontrouge > Bagneux

A linha 4 do metrô ligava Porte de Clignancourt (18º de Paris) à Mairie de Montrouge (92). Essa linha é a mais interconectada à rede de transporte (estações, metrô, RER, trem). Após a inauguração da extensão de Porte d'Orléans até Mairie de Montrouge em 2013, a extensão até Bagneux (92) cria uma ligação eficiente entre Bagneux e Paris e conecta a rede de transporte público existente à linha 15 do metrô.

Paralelamente à sua extensão, a linha 4 foi alvo de um projeto completo de automação, baseado no modelo do que foi feito na linha 1.