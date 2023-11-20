Os resultados da consulta estão online!

De 30 de maio a 1º de julho de 2016, o projeto para uma estação e terminal rodoviário em uma faixa dedicada foi objeto de uma consulta preliminar, o que possibilitou informar sobre o projeto e reunir a opinião de quase 250 pessoas.

Essas opiniões foram emitidas no contexto das duas reuniões e do workshop, que ocorreu no campo, da reunião pública, da reunião dos principais atores e de todas as modalidades de participação disponibilizadas ao público.

As opiniões expressas durante a consulta mostram apoio geral ao projeto e um acordo sobre o trajeto das sequências 1, 2 e 3 (ou seja, da estação Mantes-la-Jolie até o setor hospitalar). Os desenvolvimentos propostos para o hub da estação também foram bem recebidos, com alguns pedidos para usos específicos.

Em 6 de dezembro de 2016, o Conselho STIF adotou o relatório sobre a consulta do projeto para uma estação e terminal rodoviário no Mantois e decidiu continuar o projeto, levando em conta as riquezas e as numerosas trocas.

O restante dos estudos será realizado pela Comunidade de Aglomeração da Grande Paris Seine et Oise, em conjunto com o STIF. O público será mantido informado sobre o progresso do projeto.

Convidamos você a descobrir o relatório, o resumo e os anexos do relatório de consulta.