Station PoleBus Mantois

Para atender às necessidades existentes em termos de serviços de transporte público e apoiar a chegada da extensão do RER E e os diversos projetos de desenvolvimento urbano planejados para a região de Mantois, o STIF e seus parceiros planejam criar um ônibus em uma faixa dedicada e reurbanizar o polo da estação Mantes-la-Jolie.

Essa nova ligação rápida e regular de alta qualidade contribuirá para melhorar as condições de viagem ao atender ao centro da estação Mantes-la-Jolie, ao distrito Val-Fourré, ao futuro ecodistrito fluvial e a Rosny-sur-Seine.

Para facilitar a coexistência dos diferentes usos e acomodar o aumento do número de passageiros no horizonte da extensão da RER E para o oeste, também está planejado reurbanizar todo o centro da estação Mantes-la-Jolie.