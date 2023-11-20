Station PoleBus Mantois

Poste - Estação

Para atender às necessidades existentes em termos de serviços de transporte público e apoiar a chegada da extensão do RER E e os diversos projetos de desenvolvimento urbano planejados para a região de Mantois, o STIF e seus parceiros planejam criar um ônibus em uma faixa dedicada e reurbanizar o polo da estação Mantes-la-Jolie.

Essa nova ligação rápida e regular de alta qualidade contribuirá para melhorar as condições de viagem ao atender ao centro da estação Mantes-la-Jolie, ao distrito Val-Fourré, ao futuro ecodistrito fluvial e a Rosny-sur-Seine.

Para facilitar a coexistência dos diferentes usos e acomodar o aumento do número de passageiros no horizonte da extensão da RER E para o oeste, também está planejado reurbanizar todo o centro da estação Mantes-la-Jolie.

Números-Chave

27000Viajantes

esperado por dia

1 Centro de estaçãoAcessível a todos

Usuários de ônibus, pedestres, ciclistas, motoristas, táxis

Cerca de 500Vagas de estacionamento

Adicionais

7500Viajantes

esperado por dia

13 estaçõespor 5,4 km

de traçado

20 minutosdo término

No terminal

Um ônibus a cada7 a 8 minutos

Durante o horário de pico

DesenvolvimentosCicácles

Contínuo

Novos veículosdo último

Geração

Calendário provisório

  • 2014-2015: Estudos Preliminares / Diagrama Esquemático
  • 2016: consulta
  • 2018-2020: diagrama esquemático
  • 2022 – 2023: Projeto Preliminar
  • Horizonte 2027: comissionamento do novo grande centro de intercâmbio em Mantes-la-Jolie

Finanças e actores

Finanças

O valor total do projeto de ônibus em uma via dedicada e centro de estação é de €69 milhões nesta fase dos estudos, e excluindo o investimento planejado para o bilhete do projeto de extensão do RER E.

Actores

Os Objetivos e Principais Características do projeto da estação e terminal de ônibus de Mantois foram elaborados pela STIF, a autoridade organizadora de transportes na região de Île-de-France. Os financiadores são a Região da Île-de-France, o Departamento de Yvelines e a Grande Paris Seine et Oise Urban Community.

Os municípios de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville e Rosny-sur-Seine, que participam do projeto, estão envolvidos em todo o projeto, assim como o Estabelecimento Público de Aménagement do Mantois Seine Aval (EPAMSA), que é responsável pela gestão da operação de interesse nacional do Seine Aval desde 2008.